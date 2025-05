Lembra dele? Ex-jogador campeão mundial e "fugitivo" de guerra se tornou especialista em finanças

A- A+

Roberto Colautti se define como uma pessoa “low-profile”. Há pouco material de arquivo sobre ele na Internet. Apenas alguns vídeos de gols do Boca Juniors, Maccabi Haifa e da seleção israelense aparecem do outro lado da tela quando você digita seu sobrenome.

"Fotos de quando eu jogava futebol? Não tenho nenhuma", explicou ele ao La Nacion de Madri, sua cidade natal. O último recorde de Colautti no futebol remonta ao AEK Larnaca, do Chipre, onde jogou em 2015 e se aposentou profissionalmente em meados daquele ano. Naquela época, o natural de Lozada, município da província de Córdoba, contava com 32 anos, idade, a priori, prematura para baixar os braços.

Colautti surgiu do Boca e participou de dois títulos: o Torneio Apertura de 2003 e a Copa Intercontinental de 2003, onde o Xeneize derrotou o Milan. Sob o comando de Carlos Bianchi , o atacante estreou no clube de La Ribera.





“Cresci no Boca Juniors. O Boca Juniors está no meu DNA. Crescer em um internato, ter treinadores de alto nível com carreiras distintas e o sonho de estrear na Primeira Divisão. Tive a sorte de jogar em diferentes estádios ao longo da minha carreira, mas não há nada como La Bombonera”, enfatizou Colautti.

Sem os minutos necessários para mostrar sua verdadeira cara, o ex-jogador precisava de um reforço para ganhar confiança e foi para o Lugano, na Suíça.

"Foi a minha primeira vez saindo do país. Não foi a melhor experiência porque o presidente do Lugano cometeu suicídio em um lago e, a partir daí, investigaram o clube, assumiram sua gestão e decretaram seu rebaixamento para a segunda divisão, além de um corte no orçamento", exclamou sobre sua breve estadia na Suíça.

Ao retornar ao país, o Boca o emprestou novamente, dessa vez para o Banfield, onde Colautti explicou que foi uma experiência "super enriquecedora" e que o ajudou a ganhar consistência na Primeira Divisão, permitindo que ele decolasse e permanecesse no radar de outros times ao redor do mundo.

Um destino inesperado: Israel, o lugar onde conheceu sua esposa

O Maccabi Haifa adquiriu Roberto Colautti em 2004. Em Israel, um país que pode parecer distante da rotina da Argentina, ele encontrou seu lugar no mundo. O jogador de futebol não só relançou sua carreira, como também conheceu Alvit, que hoje é sua esposa.

O contato com Alvit exigiu dois intermediários: Patricio, um amigo de Colautti que era dono de um bar em Israel, e um dicionário físico para se comunicar. Um mês após sua chegada, o jogador de futebol visitou seu compatriota, que lhe fez companhia no almoço e no jantar.

“Minha amiga era dona do café, servia mesas e falava hebraico perfeitamente. Eu ia lá para almoçar e jantar até que um dia conheci a Alvit. O único problema era que eu não falava uma palavra de hebraico ou inglês, então disse à Patricio que queria convidá-la para almoçar. Ela aceitou e, com um dicionário na mão, começamos a nos comunicar”, lembra Roberto, que hoje fala fluentemente hebraico, inglês e alemão.

Durante seus três primeiros anos em Israel, Colautti conseguiu uma transferência do Maccabi Haifa, tornou-se cidadão naturalizado e jogou pela seleção israelense fugiu de uma guerra.

“Estávamos treinando com o Maccabi Haifa, e o capitão da equipe nos reuniu para nos dizer que a guerra com o Líbano havia começado e que precisávamos voltar para casa para encontrar um lugar seguro”, explicou ele, referindo-se ao conflito que ocorreu em 2006 e obrigou-o, junto com sua esposa, a se estabelecer em Tel Aviv até novo aviso.

Sua jornada europeia incluiu uma estreia – com um gol – pela seleção israelense e passagens pelo Borussia Mönchengladbach, Maccabi Tel Aviv e Anorthosis do Chipre, até sua aposentadoria aos 32 anos.

Sua curiosidade sobre finanças o levou a explorar um mundo diferente

Roberto Colautti é responsável por uma plataforma Fintech chamada Bit2Lend na América do Sul, com sede em Madri. Essa mudança repentina de direção, fruto da curiosidade e do treinamento constante, o transformou em um homem especializado em finanças. Assim como no futebol, o ex-jogador foi subindo na carreira conhecendo diferentes pessoas que o ajudaram a se aprofundar em um mundo fora da bola.

“ É um clique que você tem que dar. É preciso pensar além do futebol. No meu caso, sou curioso e consegui conhecer pessoas que entendem do assunto. Se você tiver a sorte de se cercar de pessoas em quem confia e, além disso, que sejam profissionais, ótimo, mas nem sempre é assim”, disse Colautti, que criou uma plataforma fintech para negociação de criptomoedas com alguns parceiros. Segundo seu depoimento, a intenção é facilitar o fluxo de dinheiro entre a Argentina e a Europa, além de oferecer empréstimos "garantidos" com moeda digital.

Hoje, do outro lado do balcão, Colautti indicou que, em alguns casos, os jogadores de futebol não têm as ferramentas necessárias para se desenvolver. "É preciso ter em mente que a atual turbulência que os jogadores de futebol vivenciam dificulta a preparação acadêmica. Além disso, no meu caso, o mercado não é o mesmo de 20 ou 40 anos atrás. Nós, jogadores de futebol, dedicamos a vida inteira ao esporte e, quando ele acaba, nos perguntamos qual caminho seguir", disse ele.

Morando em Madri há sete anos, o ex-jogador mora com a esposa e quatro filhas israelenses. Sua última visita ao país foi em dezembro de 2024, onde reencontrou a família e ainda retornou à La Bombonera, local onde começou a jogar. Usando o celular apenas para responder mensagens e ligações do WhatsApp, Colautti descartou categoricamente qualquer envolvimento em redes sociais.

"Não, não tenho nada", disse o ex-jogador do Boca Juniors e do Banfield quando questionado sobre sua ascensão no mundo da tecnologia, onde muitos de seus colegas se lembram de seus gols e passagens por vários times. Dez anos após sua aposentadoria em solo cipriota, Colautti é mais um dos muitos jogadores de futebol que viu a luz no fim do túnel e reinventou sua vida longe do fervor do mundo do futebol .

