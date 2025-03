Lembra dele? Ex-jogador que marcou gol contra o Barcelona na Champions vira barbeiro na Holanda

A- A+

Você se lembra de Danny Hoesen? Aos 34 anos, ele abandonou os gramados para se dedicar aos cortes de cabelo. O ex-jogador teve passagem pelo Ajax trabalha no salão do cunhado, em Utrecht, na Holanda.

De acordo com o jornal The Sun, ele se aposentou aos 32 anos após sofrer uma lesão no quadril. Hoesen teve bons momentos no esporte, mas não conseguiu se consolidar nas grandes ligas.

— Eu não tinha mais cartilagem no meu quadril. Meu nível e a dor estavam piorando cada vez mais. Não consegui terminar uma sessão de treinamento e decidi parar de jogar futebol — falou ao The Sun.





Seu currículo é vasto e tem momentos como gol da vitória do Ajax na Liga dos Campeões contra o Barcelona e estreia pelo time holandês contra o Real Madrid. Ele também venceu a liga nacional.

— Eu precisava de algo para fazer, precisava ter objetivos e estava procurando investir. O negócio do meu cunhado era uma oportunidade de ouro. No começo, como coproprietário, eu ficava no escritório apenas tentando entender e ajudar o negócio, mas era meio chato.

Hoesen jogou contra alguns dos melhores jogadores de futebol como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Apesar disso, Xabi Alonso foi eleito por ele como seu adversário mais difícil.

Danny Hoesen passou por Fortuna Sittard, Fulham, HJK Helsinki, Ajax, PAOK, Groningen, San Jose Earthquakes, Austin FC e FC Emmen.

