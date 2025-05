A- A+

FUTEBOL Lembra dele? Ex-promessa do Manchester City enriquece após deixar o futebol Reece Wabara, ex-lateral dos Citizens, abandonou os gramados aos 26 anos

Aos 26 anos, Reece Wabara, então lateral-direito com passagens por clubes das divisões inferiores da Inglaterra, decidiu pendurar as chuteiras. Sete anos depois, o ex-jogador figura entre os jovens mais ricos do Reino Unido, graças ao sucesso de sua marca de roupas, a Manière De Voir.

Wabara iniciou sua carreira no Manchester City, estreando pela equipe principal em 2011. Após empréstimos e passagens por clubes como Doncaster Rovers e Barnsley, acumulou mais de 100 jogos como profissional. Durante sua trajetória no futebol, já demonstrava interesse pelo mundo da moda, fundando a Manière De Voir com o amigo Lewis Morgan.





Segundo o jornal português A Bola, com o fim da carreira nos gramados, Wabara dedicou-se integralmente ao empreendimento. A marca, que oferece roupas com preços acessíveis e já vestiu celebridades como o boxeador Anthony Joshua e o jogador Raheem Sterling, alcançou uma avaliação de 85 milhões de euros. Em 2023, a empresa inaugurou sua primeira loja física em Londres e, no ano seguinte, expandiu para Nova York.

Hoje, Wabara ocupa a 33ª posição na lista dos jovens mais ricos do The Times, com um salário anual estimado em 130 mil euros. Sua trajetória destaca a importância de planejar a vida além do esporte e serve de inspiração para atletas em transição de carreira.

