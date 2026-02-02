A- A+

FUTEBOL Lembra dele? Ex-Vasco deixa clube de Portugal por R$ 30 milhões e vai jogar na Grécia Atacante Clayton deixou o Rio Ave após marcar 10 gols na temporada

O atacante brasileiro Clayton está perto de ser anunciado pelo Olympiakos um dia após atuar como titular pelo Rio Ave na derrota por 3 a 0 para o Arouca, pelo Campeonato Português. O jogador chegou a Atenas para formalizar a transferência, avaliada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), e demonstrou confiança no novo desafio.

No aeroporto, Clayton revelou já ter conversado com o compatriota André Luiz, também ex-Rio Ave, e destacou a expectativa de reeditar a parceria entre os dois.

— Estou muito feliz por estar aqui. Já falei com o André Luiz e ele me disse que está muito contente com a equipa. Venho com muita vontade de ajudar — afirmou o atacante à imprensa grega.

Clayton ressaltou o entrosamento com o compatriota e projetou novos gols na Grécia. — Tivemos uma colaboração muito boa no passado. Marcámos muitos golos juntos e espero que isso continue aqui para alcançarmos os objetivos da equipa.



Destaque do Rio Ave na temporada, o brasileiro soma 10 gols e 4 assistências em 2025/26. Revelado no futebol brasileiro, Clayton teve passagem por clubes como Coritiba e Vasco da Gama antes de se consolidar na Europa, trajetória que o levou ao futebol português e, agora, a um dos principais times da Grécia.

— Marquei muitos golos em Portugal. Venho para marcar muitos golos aqui também e ajudar o Olympiakos a atingir os seus objetivos — completou.

