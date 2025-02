Lembra dele? Polêmico russo ex-F1 entra para o boxe e o triatlo e diz ter virado "atleta híbrido"

A- A+

Nikita Mazepin, o ex-piloto russo de Fórmula 1, surpreendeu o mundo do esporte com uma reviravolta inesperada em sua carreira: ele anunciou sua incursão no boxe, planejando sua primeira luta para o segundo semestre de 2025. Essa mudança de direção marca um giro radical no carreira do jovem de 25 anos, que já competiu pela equipe Haas na temporada de 2021, e agora se define como um “atleta híbrido”.

Como piloto de testes, ele entrou na Fórmula 1 em 2021, após obter apoio financeiro da Uralkali, empresa de seu pai, Dmitry Mazepin. Seu desempenho na categoria máxima do automobilismo não foi isento de críticas. Em sua única temporada pela equipe americana Haas, onde foi companheiro de equipe do alemão Mick Schumacher (filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher), que também estreava na categoria, participou de 22 Grandes Prêmios, mas não conseguiu marcar pontos e terminou em último lugar no campeonato de pilotos.





Como piloto da Haas, agora conhecida como MoneyGram Haas F1 Team por motivos de patrocínio, ele foi alvo de questionamentos sobre seu desempenho na pista e seu comportamento fora dela. Seu histórico inclui incidentes de direção imprudente, que geraram repúdio entre os próprios colegas. Foi também pivô de uma polêmica dias após sua contratação pelo time americano, quando um vídeo foi divulgado nas redes sociais o flagrou praticando uma ação inapropriada com uma mulher.

A medida foi amplamente condenada na comunidade do automobilismo, incluindo pedidos de sanção, com a campanha #WeSayNoToMazepin sendo veiculada nas redes sociais, culminando em uma declaração de Haas desaprovando suas ações. O piloto pediu desculpas, na ocasião.

Mazepin foi forçado a deixar a Fórmula 1 em 2022 quando a Haas rescindiu seu contrato como parte das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, encerrando também o patrocínio da empresa de seu pai. No entanto, a sanção foi suspensa nos anos seguintes, mas o piloto decidiu não continuar competindo.

Múltiplos novos desafios

Após sua saída da F1, Mazepin explorou outras categorias do automobilismo, competindo na Asian Le Mans Series e no Rally-Raids na Rússia. No entanto, seu caminho tomou um rumo inesperado quando ele anunciou que estava se preparando para estrear no boxe.

Em declarações à agência de notícias russa Tass, ela revelou seus planos para o futuro:

— Este ano pretendo competir em cinco disciplinas. O mais interessante é provavelmente minha luta de boxe no outono [europeu] de 2025. Estamos trabalhando duro para isso, espero que tudo corra bem — destacou ele.

A paixão dos russos pelas artes marciais não é nova. Mazepin compareceu a várias lutas de boxe e compartilhou em suas redes sociais imagens de si mesmo treinando com o campeão mundial de MMA Nikolay Kaushansky.

Além do boxe, o russo disse que competirá em superbike, rally-raids e triatlo. Sua nova faceta multidisciplinar o levou a se definir como um “atleta híbrido”, buscando se destacar em diversas disciplinas. No entanto, ele não fechou as portas para o retorno à F1, dizendo que continuará treinando duro para ser competitivo nas corridas e avisou as equipes do "Big Circus" que ainda está em ótima forma para retornar, se necessário.

O anúncio de sua incursão no boxe gerou reações mistas na comunidade esportiva. Sua passagem pela F1 foi marcada por polêmicas, e agora seu novo desafio será provar se ele consegue se reinventar como boxeador profissional. Sua estreia no ringue será um evento observado de perto, tanto por aqueles que o criticaram durante seu tempo como piloto quanto por aqueles que esperam vê-lo em um papel completamente diferente.

Veja também