Lembrando os ataques sofridos em Recife, Fortaleza usa camisa com 'marcas de sangue'

Lembrando o ataque sofrido por torcedores uniformizados do Sport no dia 22 de fevereiro, o Fortaleza entrou em campo nesse domingo (10), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Cearense, usando uma camisa com 'marcas de sangue' e com a frase "1,5 centímetro".

A ação foi feita como forma de protesto ao episódio, que feriu seis jogadores do time. A frase "1,5 centímetro", aliás, fez alusão ao lateral Gonzalo Escobar, que escapou da morte por poucos centímetros.

Investigação

Até o momento ninguém foi preso e apenas um suspeito confessou ter envolvimento no caso. Apesar disso, o rapaz foi liberado por não ter sido pego em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva. Ainda, de acordo com a instituição, todas as diligências necessárias para o esclarecimento do fato estão sendo realizadas, incluindo a tomada de depoimentos e perícias técnicas.

A Polícia Civil comunicou também que continuará investigando até o esclarecimento completo dos fatos.

