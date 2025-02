Lena Oberdorf critica sexualização do futebol feminino e revela medo de fotos até ao cair no gramado

A jogadora do Bayern de Munique, a alemã Lena Oberdorf, criticou a sexualização que acontece no futebol feminino, em entrevista ao podcast Popcorn und Panenkah.

A meio-campista revelou que o problema é tão grave, que ela se preocupa até com a forma em que cai no gramado para evitar fotos e filmagens sexistas.

“Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. [...] Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando”, revelou Lena.