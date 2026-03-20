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FUTEBOL Lenda da Inglaterra, Wayne Rooney diz nunca ter visto Neymar como um jogador da elite Ex-Manchester United participou de um podcast, no qual também mencionou que a Copa do Mundo de 2010 foi o pior mundial da história

Lendário atacante da Inglaterra e do Manchester United, Wayne Rooney comentou não ver Neymar como um jogador de elite, da mesma prateleira que o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.



A fala do jogador ocorreu no podcast Stick to Football , do canal no Youtube Overlap, que foi divulgado nesta quarta-feira. O programa é conduzido com perguntas polêmicas para que os participantes deem suas opiniões impopulares. Perguntado se haveria algum jogador na história da Premier League melhor que o Neymar no auge, Rooney respondeu:

— Eu gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador de elite, como no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, nesta categoria.

O craque inglês também ressaltou na resposta que Salah, do Liverpool, seria um jogador melhor do que o brasileiro — embora a opinião não tenha sido consensual na mesa de debate, que também era composta pelos também ex-jogadores Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright, e a ex-jogadora Jill Scott.





Em outra opinião impopular, o ex-atacante inglês criticou a Copa do Mundo da África do Sul, ao ser perguntado sobre a expectativa para o Mundial com três sedes, e Rooney foi categórico em dizer: "você não conseguiria ter algo pior que na África do Sul".

— Estávamos viajando para o jogo contra os Estados Unidos, o primeiro jogo. Enquanto dirigíamos para o estádio, estava completamente escuro, não havia torcedores lá — disse Rooney. — A forma como normalmente os torcedores os recebem, não aconteceu nada disso. Simplesmente não parecia uma Copa do Mundo.

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