Lenda da luta livre, Hulk Hogan morre aos 71 anos, diz site

A lenda da luta livre Hulk Hogan morreu nesta quinta-feira (24), aos 71 anos. O site TMZ Sports reportou no começo desta tarde que o ex-esportista — cujo nome verdadeiro é Terry Bollea — sofreu uma parada cardíaca em casa, em Clearwater, no estado americano da Flórida.

Ainda de acordo com o site, socorristas foram acionados para ir à casa do ex-lutador na manhã desta quinta para atender um caso de "parada cardíaca". Várias viaturas policiais e paramédicos foram vistos em frente à residência de Hogan, que foi carregado em uma maca para dentro de uma ambulância.

Semanas atrás, a mulher de Hogan, Sky, negou rumores de que o ex-lutador estaria em coma ou "no leito da morte". Ela disse, na ocasião, que o coração do companheiro estava "forte" e que ele se recuperava bem de uma cirurgia no pescoço realizada em maio.

Hogan foi um dos principais responsáveis pela popularização da luta livre como entretenimento. O TMZ Sports destacou a sua "teatralidade" nos ringues como um dos trunfos para o impulso ao esporte.

Em 2015, ele foi temporariamente removido do Universo WWE quando viralizou um vídeo dele repetidamente usando o insulto racista “nigger” para descrever o suposto namorado de sua filha. No entanto, em 2018, tudo foi perdoado, e Hogan mais uma vez começou a fazer aparições para promover produtos e eventos.

Em janeiro, Hogan foi vaiado por um estádio cheio de fãs de luta livre na noite de estreia do Intuitive Dome em Inglewood, em Los Angeles. O ex-lutador coleciona polêmicas em torno da carreira, mas o apoio do público foi diminuindo nos últimos anos após um caso de racismo e depois de ele se engajar ativamente na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Não ficou imediatamente claro por que a multidão se mostrou tão indignada com um homem de tamanha história no esporte — entrou no ringue pela primeira vez em 1977 e ganhou seis campeonatos da World Wrestling Entertainment, o último em 2002 — mas as últimas vezes em que apareceu nos holofotes, foi segregador a ponto de gerar muitos detratores.

