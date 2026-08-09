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Luto Lenda da NBA, Don Nelson morre, aos 86 anos Cinco vezes campeão como jogador do Boston Celtics, ex-técnico revolucionou o basquete com estilo ofensivo que ficou conhecido como "Nellie Ball"

Don Nelson, cinco vezes campeão da NBA como jogador do Boston Celtics e um dos técnicos mais vencedores da história da liga, morreu neste domingo, aos 86 anos.

A informação foi divulgada pela família e por clubes por onde passou. A causa da morte não foi informada. Segundo o comunicado, Nelson estava cercado por familiares e amigos durante a última semana de vida.

Nelson ficou conhecido como um dos pioneiros do chamado “Nellie Ball”, estilo de jogo baseado em ataques rápidos e na utilização de jogadores menores e mais atléticos para criar vantagens e explorar confrontos individuais.

A estratégia ajudou a transformar o basquete da NBA e passou a ser adotada por diversas equipes nas décadas seguintes.

A carreira de Nelson como treinador começou em 1976, como assistente do Milwaukee Bucks. Ao longo de 31 temporadas, ele comandou quatro franquias: Bucks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e New York Knicks. Foram 1.335 vitórias e 1.063 derrotas na temporada regular, aproveitamento de 55,6%.

Em 7 de abril de 2010, Nelson alcançou sua 1.333ª vitória e ultrapassou Lenny Wilkens como o técnico com mais triunfos na temporada regular na história da NBA.

Ele encerrou a carreira com 1.335 vitórias e atualmente aparece em segundo lugar na lista histórica, atrás apenas de Gregg Popovich, que soma 1.390.

Nelson foi eleito para o Hall da Fama do Basquete em 2012. Também integrou as listas dos dez melhores técnicos da história da NBA, em 1996, e dos 15 melhores, em 2021.

Passagem pelos Mavericks

Um dos capítulos mais importantes da carreira de Nelson como técnico aconteceu no Dallas Mavericks. Ele comandou a equipe por oito temporadas e teve participação decisiva na montagem do time que se tornaria uma das principais forças ofensivas da NBA no início dos anos 2000.

Em 1998, Nelson foi fundamental para que o Dallas adquirisse Dirk Nowitzki e Steve Nash em negociações realizadas na noite do draft. Os dois se tornariam protagonistas de uma das equipes mais ofensivas e divertidas da liga.

Os Mavericks chegaram à final da Conferência Oeste em 2003. Nelson deixou o comando da franquia dois anos depois, com 339 vitórias e 251 derrotas.

Apesar de ter construído equipes marcantes, Nelson nunca conquistou um título da NBA como treinador. Em 18 participações nos playoffs, terminou com 75 vitórias e 91 derrotas.

Cinco títulos como jogador

Se não conseguiu repetir o sucesso nos bancos, Nelson teve uma carreira vitoriosa como jogador. Foram cinco títulos da NBA pelo Boston Celtics durante 14 temporadas na liga, sendo 11 delas pela

franquia.

Nelson chegou aos Celtics em 1965, como agente livre, e passou a desempenhar um papel cada vez mais importante na equipe. Na temporada 1965/66, sua primeira sob o comando de Red Auerbach, teve médias de 10,2 pontos e 5,4 rebotes e ajudou Boston a conquistar o título.

Ele integrou elencos históricos ao lado de nomes como Bill Russell, Sam Jones, John Havlicek, Satch Sanders e KC Jones.

Em nove temporadas pelos Celtics, Nelson teve média de pelo menos dez pontos em todas elas.

Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória aconteceu no sétimo jogo das finais de 1969, contra o Los Angeles Lakers.

Com pouco mais de um minuto para o fim, Nelson acertou um arremesso da linha do lance livre que bateu no aro, subiu vários metros e caiu para colocar Boston em vantagem por 103 a 102.

Os Celtics venceram por 108 a 106 e conquistaram o 11º título da franquia em 13 temporadas.

A vitória também marcou o encerramento da carreira de Bill Russell, que havia acumulado cinco títulos como jogador-treinador nas duas últimas temporadas.

A camisa número 19 de Nelson foi aposentada pelo Celtics em 1978. Ele está entre os 26 jogadores que conquistaram pelo menos cinco títulos da NBA.

Origem no basquete

Don Nelson nasceu em 15 de maio de 1940, em Muskegon, no estado de Michigan. Foi criado com duas irmãs em uma fazenda próxima a Sherrard, em Illinois, onde começou a desenvolver o gosto pelo basquete.

Sem uma cesta disponível, Nelson improvisava. Usava uma roda de bicicleta sem os raios, presa a um galpão, para simular uma tabela e uma cesta. Mais tarde, já em Rock Island, passou a treinar no caminho para a escola e em uma unidade da YMCA.

Nelson se formou na Rock Island High School em 1958. Como não era considerado um jogador muito cobiçado por universidades, seu pai chegou a questionar seu futuro no basquete. Ele acabou sendo recrutado pela Universidade de Iowa.

Na faculdade, Nelson rapidamente ganhou espaço. Nas duas últimas temporadas, teve médias de 23,8 pontos e 11,3 rebotes. Terminou a carreira universitária com média de 21,1 pontos por jogo, marca que continua sendo a maior da história de Iowa.

Da improvisada cesta em uma fazenda de Illinois às cinco conquistas da NBA e ao posto de um dos técnicos mais influentes da liga, Nelson construiu uma trajetória que marcou diferentes gerações do basquete americano.

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