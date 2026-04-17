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Lenda do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, de 68 anos, faleceu nesta sexta-feira (17), vítima de uma parada cardíaca. O ex-atleta chegou a ser internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, mas não resistiu.

No início do mês, Oscar Schmidt foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), durante cerimônia do Hall da Fama, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, mas não participou do evento por conta de uma cirurgia.

O "Mão Santa" descobriu um câncer no cérebro em 2011 e passou por duas cirurgias para retirada de dois tumores na região, além de várias sessões de quimioterapia. Em 2022, ele anunciou a interrupção do tratamento depois de afirmar estar curado da doença. "Eu venci essa batalha", disse na ocasião.



Pelas redes sociais, o filho de Oscar, Felipe Schmidt, publicou um texto de despedida. "Hoje, o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado. Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar. Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram. E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer. Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida" postou.

História

Nascido em Natal, Oscar Schmidt disputou 25 temporadas como profissional, sendo o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, ficando atrás apenas de LeBron James. O brasileiro também tinha o recorde de jogador com mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Medalhista de ouro no Pan-Americano de Indianápolis-1987, Oscar Schmidt conquistou três títulos sul-americanos com a seleção brasileira masculina de basquete (1977, 1983 e 1985). Ídolo da modalidade no Brasil, ele faturou também três bronzes importantes para sua história: no Mundial das Filipinas-1978, Pan de San Juan-1979 e Copa América do México-1989.

Em 2013, Oscar Schmidt foi eternizado no Hall da Fama do basquete, em Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O atleta, aliás, foi escolhido no Draft da NBA de 1984, mas recusou a proposta da liga americana para não perder a chance de continuar representando a seleção brasileira. Na época, a NBA não liberava seus jogadores para defenderem seus países. O Mão Santa jogou por Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Clube Sírio, além de passagens por times da Espanha e da Itália.





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