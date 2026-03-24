A- A+

REPERCUSSÃO Lenda do fisiculturismo, Lee Haney diz que está vivo e brinca: 'Ainda não sou necessário no céu' Ex-atleta, oito vezes campeão do Mr. Olympia, compartilhou que enfrenta uma falência renal

Lenda do fisiculturismo e oito vezes campeão do Mr. Olympia, o americano Lee Haney, de 66 anos, espantou os rumores de sua morte, nesta terça-feira (24). Em um post nas redes sociais, após informações de que ele teria morrido se espalharem na internet, o ex-atleta disse estar vivo, mas afirmou que ainda precisa de um doador de rim.

— Saudações a toda a minha família e fãs. Estou vivo e bem. É assustador ver a rapidez com que os rumores se espalham. Sim, preciso de um doador de rim vivo, conforme foi comunicado pelos meus dois filhos incríveis. Muitos de vocês têm enviado orações para mim, e sou profundamente grato por isso — disse Lee Haney em um post nas redes sociais.

Recentemente, Haney compartilhou nas redes sociais que enfrentava uma falência renal. Ele lutava contra problemas nos rins há 26 anos, adiando a necessidade de um transplante por meio de dieta e exercícios.

Entre 1984 e 1991, Haney fez história e dominou o principal palco do fisiculturismo ao conquistar oito títulos consecutivos do Mr. Olympia, superando o então recorde que pertencia a Arnold Schwarzenegger. Anos mais tarde, a marca foi igualada por Ronnie Coleman.

O ex-atleta tinha um físico reconhecido pelo equilíbrio entre massa, simetria e proporção. Ele se aposentou precocemente, aos 31 anos, no auge de sua forma física.

Após deixar os palcos, Haney manteve atuação ativa em diferentes áreas. Em 1998, foi nomeado pelo então presidente dos Estados Unidos para liderar o Conselho Presidencial de Educação Física e Esportes.

Ele também se dedicou à comunicação, com a publicação de livros e a apresentação do programa televisivo “TotaLee Fit”, voltado a temas de saúde e espiritualidade.

Veja o post de Lee Haney:

"Saudações a toda a minha família e fãs. Estou vivo e bem. É assustador ver a rapidez com que os rumores se espalham. Sim, preciso de um doador de rim vivo, conforme foi comunicado pelos meus dois filhos incríveis. Muitos de vocês têm enviado orações para mim, e sou profundamente grato por isso.

Minha abordagem é ser proativo ao enfrentar este desafio atual. Minha fé no Senhor sempre foi meu superpoder. Obrigado a todos por se preocuparem genuinamente. Continuo bem e plenamente funcional. Ainda não sou necessário no céu neste momento"

ERRATA:

Inicialmente, O Globo reproduziu a informação da imprensa americana de que Lee Haney havia morrido. O texto foi corrigido às 12h58, após a manifestação do fisiculturista nas redes sociais.

Veja também