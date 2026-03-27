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Esportes Lenda do golfe, Tiger Woods é preso por dirigir sob influência de álcool após acidente na Flórida Veículo que dirigia colidiu com um caminhão e capotou; atleta não se feriu

O astro do golfe Tiger Woods foi preso e acusado de dirigir sob influência de álcool após se envolver em um acidente de carro na Flórida nesta sexta-feira (27), disseram as autoridades. Woods, que não se feriu no acidente, foi detido depois que o veículo que dirigia colidiu com um caminhão e capotou.

O xerife do condado de Martin, John Budensiek, disse que o golfista de 50 anos apresentou sinais de "capacidade mental prejudicada", embora tenha passado no teste do bafômetro.

— Mas quando chegou a hora de pedir que ele fizesse um exame de urina, ele se recusou, então foi acusado de dirigir sob influência de álcool, danos materiais e recusa em se submeter a um teste legal no local do acidente — acrescentou Budensiek.

Trump se manifesta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou após o acidente de capotamento de Tiger Woods. Ele falou com a imprensa antes de ser divulgada a informação de que o golfista foi preso.

"Me sinto tão mal. Ele está com dificuldades — houve um acidente, e é tudo o que sei", disse Trump, de acordo com o site TMZ. "Um amigo muito próximo meu, ele é uma pessoa incrível, um homem incrível. Mas alguma dificuldade. Não quero falar sobre isso."

Trump e Woods se conhecem há anos, com partidas de golfe juntos e trocas de elogio publicamente. O atual relacionamento amoroso do golfista também tem ligação com a família Trump, uma vez que ele mantém um namoro com Vanessa, ex-esposa de Donald Trump Jr.

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