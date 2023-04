Lenda do Jiu-Jitsu, Robson Gracie, morre aos 88 anos

A- A+

A lenda do Jiu-Jitsu Robson Gracie morreu na noite da última sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. A notícia do falecimento do Grande Mestre das artes marciais foi confirmada por Kyra Gracie, neta do ex-lutador, através de suas redes sociais. A causa da morte ainda não é conhecida e ele deixa os filhos Charles, Renzo, Keila, Ralph, Flávia e Robson Gracie Jr, além de Ryan Gracie, que faleceu em 2007.

A estreia de Robson Gracie no vale-tudo deu-se em abril de 1957, contra Artur Emídio, com vitória fulminante por finalização. Ele enfrentou ainda Valdo Santana, irmão mais leve de Valdemar Santana – notório arquirrival de seu tio Helio e de seu irmão Carlson.

A notoriedade como especialista em Jiu-Jitsu o levou, na década de 1960, a ser contratado como guarda-costas do governador Leonel Brizola. Tornou-se presidente da FJJ-Rio, a federação de Jiu-Jitsu do Rio, na década de 1980.



Em 1999, o faixa-vermelha resgatou o velho programa de TV “Heróis do Ringue”, de 1959, e passou a comandá-lo no canal CNT. Como apresentador, popularizou diversos bordões, como o famoso “Quem tem garrafas para vender?”.

Veja também

F1 Sergio Pérez (Red Bull) vence corrida sprint do GP do Azerbaijão