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LUTO Lenda e bicampeão do Super Bowl, John Fitzgerald morre aos 77 anos Center histórico da franquia participou de cinco decisões e foi peça-chave no esquema ofensivo de Tom Landry nos anos 1970

O ex-jogador John Fitzgerald, um dos nomes marcantes do Dallas Cowboys na década de 1970, morreu na manhã desta terça-feira (15), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela própria franquia, que o descreveu, em comunicado, como “a base” do ataque em formação shotgun implementado pelo técnico Tom Landry.

Fitzgerald fez parte de um dos períodos mais vitoriosos da história dos Cowboys. Ao longo de 12 temporadas na equipe, participou de cinco edições do Super Bowl e conquistou dois títulos. O primeiro veio em 1972, ainda como reserva, na vitória sobre o Miami Dolphins. Já em 1978, foi titular na linha ofensiva que superou o Denver Broncos na decisão.

Carreira sólida e regularidade

Selecionado na quarta rodada do draft de 1970, após passagem pela Universidade de Boston, Fitzgerald inicialmente foi projetado para atuar na defesa. No entanto, consolidou-se como center e construiu uma trajetória de grande consistência na liga.

Durante sua carreira, nunca integrou uma equipe com campanha negativa. Disputou nove finais da Conferência Nacional (NFC) e acumulou 19 participações em playoffs, números que evidenciam sua presença constante em equipes competitivas.

Fitzgerald se aposentou em 1982, em meio ao acúmulo de lesões e à transição promovida pelos Cowboys, que encontraram em Tom Rafferty seu sucessor na posição. Apesar da relevância e dos títulos, ele nunca foi selecionado para o Pro Bowl.

O ex-jogador completaria 78 anos nesta quinta-feira (16).

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