Lista Lenda e herdeiras: veja 5 jogadoras para ficar de olho na Copa América 2025 Torneio começa nesta sexta-feira e se estende até 2 de agosto de 2025, no Equador, com participação de dez seleções

A lendária Marta e algumas aspirantes ao seu trono, como a colombiana Linda Caicedo, se enfrentarão na Copa América de 2025, que reunirá as dez seleções sul-americanas a partir desta sexta-feira no Equador.

A seguir, cinco nomes para acompanhar na décima edição do torneio, que dará três vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e duas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028:

1. Marta, a lenda

Marta Vieira da Silva é a rainha indiscutível do futebol feminino: já marcou 122 gols com a Seleção (mais que Neymar e Pelé), é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols em seis edições, e venceu seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo.

Quando parecia certo que seu adeus à Canarinho aconteceria após a medalha de prata conquistada em Paris 2024, Marta retorna em busca de sua quarta coroa na Copa América, após levantar o troféu em 2003, 2010 e 2018.

Aos 39 anos, a camisa 10 ainda mostra lampejos da magia que a tornou a maior jogadora de todos os tempos, embora já não tenha o mesmo protagonismo de antes, diante do surgimento de novas estrelas no Brasil.

Mas a atacante, campeã com o Orlando Pride na NWSL dos Estados Unidos em 2024, continua sendo um símbolo do futebol feminino e uma voz ativa pela igualdade no esporte.

“Há duas décadas, as pessoas pensavam que o futebol era um jogo de homens. Com o passar do tempo, conseguimos mudar esse cenário”, disse ela à FIFA.

2. Gabi Portilho, do recomeço ao auge

Gabi Portilho conquistou tudo com o Corinthians, o clube feminino mais dominante da América do Sul, antes de se transferir este ano para o Gotham FC dos Estados Unidos. Foram cinco títulos consecutivos do Brasileirão (2020–2024) e três Copas Libertadores da América (2021, 2023 e 2024).

Cinco anos de futebol intenso e ataques letais consolidaram a atacante de 29 anos como uma das novas referências do futebol brasileiro.

O caminho, porém, nem sempre foi fácil. Após uma rápida passagem pelo Madrid CFF, da Espanha (2015–2016), uma grave lesão no joelho a obrigou a parar. Sem contrato, Portilho voltou ao Brasil e renasceu no Corinthians, tornando-se peça-chave e chegando a ser indicada ao Ballon d’Or em 2024.

“Meu sonho é jogar uma Copa do Mundo, especialmente em casa”, declarou.

3. Linda Caicedo, a aspirante ao trono

A estrela colombiana do Real Madrid, Linda Caicedo, nasceu há 20 anos para desafiar todos os prognósticos: que meninas não poderiam jogar futebol e que o câncer de ovário, enfrentado na adolescência, interromperia uma carreira promissora.

Estreou profissionalmente em 2019 com o América de Cali aos 14 anos e rapidamente chamou atenção com seu talento. Em sua primeira Copa América, em 2022, ajudou a Colômbia a ficar com o vice-campeonato e ainda foi eleita a melhor jogadora do torneio.



Rápida, habilidosa e imprevisível, Linda é a grande referência do futebol colombiano e uma forte candidata a se tornar a melhor do mundo.

4. Mayra Ramírez, peso em ouro

A também colombiana Mayra Ramírez, de 26 anos, é considerada uma joia rara. Em 2024, protagonizou a transferência mais cara da história do futebol feminino: o Chelsea, da Inglaterra, pagou US$ 488 mil ao Levante, da Espanha, para contar com a atacante.

Com as Blues, esbanja talento e já levantou três troféus: a FA Cup, a Women’s Super League e a Copa da Liga Inglesa.

Após uma temporada vitoriosa no futebol inglês, a centroavante — exímia pivô e essencial no jogo coletivo — tem uma meta pessoal: superar a frustração de 2022, quando a Colômbia foi vice-campeã da Copa América.

“Meu maior sonho agora é ganhar uma Copa América (…) Queremos fazer história”, afirmou.

5. Yamila Rodríguez, a última artilheira

A argentina Yamila Rodríguez foi a artilheira da última Copa América, disputada na Colômbia há três anos, com seis gols marcados.

Graças ao seu desempenho, a Albiceleste terminou o torneio em terceiro lugar.

Aos 27 anos, Yamila tem passagens por Boca Juniors — onde conquistou quatro títulos nacionais — e pelos brasileiros Palmeiras e Santos. Atualmente defende o Grêmio, de Porto Alegre.

Junto com a capitã Aldana Cometti, zagueira de 29 anos, Yamila é uma das líderes da seleção argentina, único time a derrotar o Brasil em uma final de Copa América (em 2006).

O Brasil no torneio

Na Copa América, o Brasil irá atrás do nono título em 10 edições do torneio, além da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. A seleção brasileira está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Na primeira etapa, os times se enfrentam entre os grupos e os dois melhores classificados avançam para as semifinais. No Grupo A, estão Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

A principal adversária do Brasil no torneio é a seleção da Colômbia, que também vive momento de expansão no futebol feminino. Na Copa do Mundo de 2023, a equipe fez história ao avançar pela primeira vez às quartas de final e foi a melhor sul-americana na competição, enquanto o Brasil foi eliminado na fase de grupos de maneira inédita.

