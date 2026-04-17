'Lenda mundial': mídia internacional repercute morte de Oscar Schmidt

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A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, provocou repercussão internacional nesta sexta-feira. Veículos de imprensa de diferentes países destacaram a trajetória do ex-jogador, considerado um dos maiores nomes da história do basquete e ídolo no Brasil. A família informou que ele enfrentava havia 15 anos um tumor cerebral.

Em comunicado divulgado à imprensa, os familiares afirmaram que Oscar lutou contra a doença “com coragem, dignidade e resiliência”, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

A agência Associated Press classificou Schmidt como integrante do Hall da Fama do basquete e relembrou que, no Brasil, ele era conhecido como “Holy Hand” — referência ao apelido “Mão Santa”. A publicação ressaltou que, mesmo sem atuar na NBA, o ex-atleta se tornou um dos jogadores mais admirados do país por priorizar a seleção brasileira.

A reportagem também destacou a participação de Oscar em cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, marca histórica, além de recordes de pontuação que permanecem até hoje.



Na Argentina, o jornal Clarín definiu Oscar Schmidt como uma das maiores lendas do esporte. O veículo destacou suas atuações olímpicas e relembrou partidas históricas com a camisa brasileira.

— Com a seleção brasileira, a maior conquista foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, onde liderou a vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, na primeira derrota da equipe americana em casa nessa competição — publicou o jornal argentino.



A agência espanhola EFE também repercutiu a morte de Oscar Schmidt e definiu o brasileiro como uma lenda do basquete mundial. Em reportagem publicada nesta sexta-feira, destacou que o ex-jogador ficou marcado pelo recorde histórico de pontos anotados na carreira e relembrou sua trajetória internacional, com passagens por clubes da Itália e da Espanha, além da presença em cinco edições dos Jogos Olímpicos.

A EFE ainda ressaltou que a Confederação Brasileira de Basquete o homenageou como um “símbolo eterno”, em reconhecimento ao legado deixado dentro e fora das quadras.



O jornal americano The Washington Post também noticiou a morte de Oscar Schmidt e reproduziu a dimensão internacional da carreira do ex-jogador. A publicação destacou que o brasileiro integrava o Hall da Fama do basquete e relembrou o apelido “Holy Hand”, versão em inglês de “Mão Santa”, além de ressaltar a idolatria construída no país mesmo sem passagem pela NBA. O texto também enfatizou sua dedicação à seleção brasileira e a marca de cinco participações olímpicas consecutivas.



Na Itália, onde Oscar construiu parte importante da carreira, a Gazzetta dello Sport lamentou a morte do atleta e o definiu como uma lenda do basquete. O jornal ressaltou a passagem do brasileiro pela Juvecaserta e por Pavia, lembrando que ele ajudou a projetar o esporte no país durante os anos 1980. A publicação ainda citou o apelido “Mano Santa” e recordou que o ex-jogador enfrentava há anos um tumor cerebral.

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