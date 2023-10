A- A+

Cidadania Lendas do MMA, Minotouro e Minotauro inspiram alunos do Compaz e se encantam com estrutura Irmãos Nogueira visitaram o Compaz Eduardo Campos nesta quinta-feira (05), no Alto Santa Terezinha

O esporte é um dos meios mais eficazes de promoção de lazer, saúde e educação. Os alunos dos projetos de artes marciais do Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, receberam nesta quinta-feira (05), a presença dos irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro, lendas dos esportes de combate brasileiro. São exemplos de como a prática esportiva é capaz de direcionar vidas para o bom caminho e transformar cidadãos em "faixas pretas da vida".

Os irmãos Nogueira são conhecidos pelos trabalhos sociais que desenvolvem através das lutas, caso do 'Instituto Irmãos Nogueira', com sedes em alguns estados brasileiros. A iniciativa oportuniza jovens a terem aulas de jiu-jistu, boxe e muay thai e inclusão no "Esporte Para Além das Fronteiras", projeto que busca a aplicação das habilidades socioemocionais dos alunos.

Minotauro e Minotouro foram recebidos pelos alunos de artes marciais do Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha/ Arthur Motta

Nordestinos nascidos em Vitória da Conquista, na Bahia, os ex-atletas mostram o interesse em expandir suas atividades sociais. "A gente gostaria muito de aumentar os nossos projetos. Temos o 'Esporte Para Além das Fronteiras', que a gente leva os livros educacionais de metodologia de ensino, os valores das artes marciais na escola pública. Estamos com 15 mil alunos, tendo atividades em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso. Estamos nos espalhando", disse Minotauro.

Espaço de educação através do esporte

Um dos maiores centros de treinamento de artes marciais de Pernambuco, o dojô do Compaz Governador Eduardo Campos conta com cerca de 800 alunos inscritos, sendo oferecidas aulas de jiu jitsu, judô, capoeira, entre outras modalidades.

Jacilene Kelly, 19, atleta faixa azul e já com algumas conquistas esportivas, declarou a importância que o projeto tem para a comunidade do Alto Santa Terezinha. "Estou desde a fundação, em 2016, e conheço muitas pessoas que se tornaram uma pessoa melhor aqui. Treino jiu-jitsu e judô e acredito que o Compaz é uma das melhores coisas que tem aqui no bairro, numa periferia, um lugar que tem muita violência, onde se tem muita desigualdade, mas aqui no dojô ela não tem vez, todos treinam juntos e se respeitam", contou.

Jacilene Kelly, atleta de judô e jiu-jitsu

Minotouro e Minotauro já treinaram em vários locais do mundo e, mesmo assim, aprovaram o que encontram por aqui. "Eu fico impressionado, parabéns pelo trabalho e por todos que acreditam. Saúdo os mestres, as famílias que acreditam na educação dos filhos atráves de lugares como esse, com esporte, arte marcial, cultura, educação, conseguir juntar tudo isso é impressionante. Foi um presente que me deram conhecer um projeto como esse, saio renovado", afirmou Minotauro, ex-campeão peso-pesado do Pride e UFC.

Também presente, o secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife, Murilo Cavalcanti, comentou sobre a importâcia da aparição dos ex-campeões para os alunos da comunidade. "A visita de Minotauro e Minotouro é revestida de muito de largueza, porque são duas figuras internacionais e que estão com um papel fundamental de propagar projetos de cidadania. O Compaz hoje é uma referência nacional de promoção de cidadania, na cultura de paz e não violência", declarou Cavalcanti

