Lenny Lobato celebra título pelo Sport em meio à boa fase na carreira

Contratado pelo Sport no ano passado, o atacante Lenny Lobato tem sido um dos principais nomes deste início de ano do Rubro-negro. Um dos pilares do 45º título do Campeonato Pernambucano da história leonina, o jogador de 24 anos celebrou a conquista.

"O mérito é todo do grupo. Sabemos o quanto é importante essa conquista, pra nós e para o nosso torcedor. Tenho imenso prazer em poder fazer parte desse grupo e poder ter ajudado, contribuindo com os gols e as assistências", comenta o camisa 77.

O atacante tem a sua melhor temporada em números na carreira em 2025. São seis gols marcados e três assistências distribuídas em 18 partidas até aqui.

No campeonato estadual, Lobato marcou quatro vezes e distribuiu três passes para gols. Foi o jogador com mais participações em gols na competição e líder de assistências.

"É a continuidade de um trabalho que segue agora no Brasileirão e Copa do Nordeste. Daremos nosso melhor em campo pra trazer ainda mais a alegria pra torcida em 2025", finaliza.

Agora Lenny e seus companheiros voltam a cabeça para o Campeonato Brasileiro. No domingo (6), às 18h30, o Sport recebe a equipe do Palmeiras, na Ilha do Retiro pela segunda rodada da competição. O Leão da Ilha busca seguir invicto no campeonato, após o empate contra o São Paulo, no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão.

