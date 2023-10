Lens surpreende Arsenal e lidera Grupo B da Champions; Sevilla e PSV empatam

A- A+

O Lens conseguiu uma virada sobre o Arsenal por 2 a 1 nesta terça-feira (3), na França, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O time francês saiu atrás após os 'Gunners' abrirem o placar no primeiro tempo com o brasileiro Gabriel Jesus (14'), em jogada que começou com um erro de passe do meio-campista Adrien Thomasson, que se redimiu minutos depois ao marcar o gol de empate (25').

Na segunda etapa, Elye Wahi (69') deu a vitória ao Lens, que fica na liderança isolada da chave com 4 pontos, um à frente do próprio Arsenal.

O terceiro colocado é o Sevilla (2 pontos), que nesta terça-feira empatou com o PSV Eindhoven em 2 a 2 na Holanda.

O time espanhol ficou à frente do placar em duas oportunidades, com gols de Nemanja Gudelj (68') e Youssef En-Nesyri (87'), mas Luuk de Jong (86' de pênalti) e Teze (90'+5) empataram a partida para os holandeses, que conseguiram seu primeiro ponto no Grupo B.

"É uma pena deixarmos escapar os três pontos, que eram muito importantes, por não sabermos matar o jogo", lamentou o zagueiro Sergio Ramos.

Veja também

Champions League PSG, Barcelona, City e mais; confira os jogos da Liga dos Campeões desta quarta (4) e onde assistir