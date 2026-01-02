Sex, 02 de Janeiro

Campeonato Francês

Lens vence Toulouse (3-0) e se mantém na liderança do Francês

Telão exibe o placar após 90 minutos durante a partida de futebol do Campeonato Francês (L1) entre Toulouse FC e RC Lens no Estádio TFC em Toulouse, sudoeste da França, em 2 de janeiro de 2026 - Foto: MATTHIEU RONDEL / AFP

Com uma vitória por 3 a 0 em visita ao Toulouse, o Lens deu início à 17ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (2) assegurando a liderança ao abrir provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain (2º).

Com 40 pontos, o Lens também garante terminar o primeiro turno do campeonato na primeira colocação, obtendo o título simbólico de "campeão de inverno".

O PSG (36 pontos) tem agora a pressão sobre seus ombros antes do duelo da capital contra o Paris FC (14º) no próximo domingo, no Parque dos Príncipes.

O Lens teve que esperar até o segundo tempo para começar a construir a vitória, apesar de o Toulouse ter ficado com um jogador a menos aos 23 minutos, com a expulsão do atacante brasileiro Emersonn.

Wesley Saïd abriu o placar no minuto 57 e só na reta final vieram os gols de Adrien Thomasson (85') e Pierre-Ismaëlo Ganiou (90+5').

Com a liderança mantida, o Lens terá 15 dias tranquilos na Ligue 1, já que no fim de semana que vem o futebol francês terá a fase de 16-avos de final da Copa da França.

Para o Toulouse, oitavo colocado com 23 pontos, a derrota reforça um tabu impressionante: já são 15 anos sem vitória sobre o Lens jogando em casa.


-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lens                     0 - 3

- Sábado:

(13h00) Monaco - Lyon

(15h00) Nice - Strasbourg

(17h05) Lille - Rennes

- Domingo:

(11h00) Olympique de Marselha - Nantes

(13h15) Brest - Auxerre

Lorient - Metz

Le Havre - Angers

(16h45) PSG - Paris FC

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Lens                    40  17  13   1   3  31  13  18

2. PSG                     36  16  11   3   2  35  14  21

3. Olympique de Marselha   32  16  10   2   4  36  15  21

4. Lille                   32  16  10   2   4  33  20  13

5. Lyon                    27  16   8   3   5  22  16   6

6. Rennes                  27  16   7   6   3  27  24   3

7. Strasbourg              23  16   7   2   7  25  20   5

8. Toulouse                23  17   6   5   6  24  22   2

9. Monaco                  23  16   7   2   7  26  27  -1

10. Angers                  22  16   6   4   6  17  18  -1

11. Brest                   19  16   5   4   7  21  27  -6

12. Lorient                 18  16   4   6   6  19  28  -9

13. Nice                    17  16   5   2   9  19  29 -10

14. Paris FC                16  16   4   4   8  21  29  -8

15. Le Havre                15  16   3   6   7  13  22  -9

16. Auxerre                 12  16   3   3  10  14  25 -11

17. Nantes                  11  16   2   5   9  14  28 -14

18. Metz                    11  16   3   2  11  17  37 -20

