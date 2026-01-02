Lens vence Toulouse (3-0) e se mantém na liderança do Francês
O Lens teve que esperar até o segundo tempo para começar a construir a vitória, apesar de o Toulouse ter ficado com um jogador a menos aos 23 minutos, com a expulsão do atacante brasileiro Emersonn
Leia também
• Corinthians tem parte da premiação da Copa do Brasil bloqueada pela Caixa
• Arsenal enfrenta o Brighton para manter liderança do campeonato
• FPF divulga tabela detalhada do Campeonato Pernambucano; confira
Com uma vitória por 3 a 0 em visita ao Toulouse, o Lens deu início à 17ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira (2) assegurando a liderança ao abrir provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain (2º).
Com 40 pontos, o Lens também garante terminar o primeiro turno do campeonato na primeira colocação, obtendo o título simbólico de "campeão de inverno".
O PSG (36 pontos) tem agora a pressão sobre seus ombros antes do duelo da capital contra o Paris FC (14º) no próximo domingo, no Parque dos Príncipes.
O Lens teve que esperar até o segundo tempo para começar a construir a vitória, apesar de o Toulouse ter ficado com um jogador a menos aos 23 minutos, com a expulsão do atacante brasileiro Emersonn.
Wesley Saïd abriu o placar no minuto 57 e só na reta final vieram os gols de Adrien Thomasson (85') e Pierre-Ismaëlo Ganiou (90+5').
Com a liderança mantida, o Lens terá 15 dias tranquilos na Ligue 1, já que no fim de semana que vem o futebol francês terá a fase de 16-avos de final da Copa da França.
Para o Toulouse, oitavo colocado com 23 pontos, a derrota reforça um tabu impressionante: já são 15 anos sem vitória sobre o Lens jogando em casa.
-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Toulouse - Lens 0 - 3
- Sábado:
(13h00) Monaco - Lyon
(15h00) Nice - Strasbourg
(17h05) Lille - Rennes
- Domingo:
(11h00) Olympique de Marselha - Nantes
(13h15) Brest - Auxerre
Lorient - Metz
Le Havre - Angers
(16h45) PSG - Paris FC
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18
2. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21
3. Olympique de Marselha 32 16 10 2 4 36 15 21
4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13
5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6
6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3
7. Strasbourg 23 16 7 2 7 25 20 5
8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2
9. Monaco 23 16 7 2 7 26 27 -1
10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6
12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9
13. Nice 17 16 5 2 9 19 29 -10
14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8
15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9
16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20