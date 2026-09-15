Léo Condé deixa o Remo e se torna o 17º técnico a cair no Brasileirão
Treinador vinha de uma sequência de quatro derrotas consecutivas e sete partidas sem vencer
O Remo anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Léo Condé. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova. Ele é o 17º treinador a deixar o cargo durante o Campeonato Brasileiro de 2026. O desligamento foi confirmado pelo clube.
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Condé não resistiu à sequência de quatro derrotas consecutivas e sete partidas sem vencer. Com 23 pontos, o Remo ocupa a 19ª colocação e está cinco pontos atrás do Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Essa é a segunda mudança promovida pelo clube paraense durante o Brasileirão. Condé havia assumido o comando em março, depois da saída do espanhol Juan Carlos Osorio.
O próximo compromisso do Remo será contra o Santos, no sábado, dia 19, no Mangueirão. A diretoria trabalha para definir quem dirigirá a equipe na partida.
Os 17 técnicos que deixaram seus clubes no Brasileirão de 2026
Jorge Sampaoli - Atlético-MG
Fernando Diniz - Vasco
Juan Carlos Osorio - Remo
Filipe Luís - Flamengo
Hernán Crespo - São Paulo
Tite - Cruzeiro
Juan Pablo Vojvoda - Santos
Martín Anselmi - Botafogo
Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense
Dorival Júnior - Corinthians
Roger Machado - São Paulo
Fábio Matias - Chapecoense
Renato Gaúcho - Vasco
Luis Zubeldía - Fluminense
Franclim Carvalho - Botafogo
Luís Castro - Grêmio
Léo Condé - Remo