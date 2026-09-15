A- A+

FUTEBOL Léo Condé deixa o Remo e se torna o 17º técnico a cair no Brasileirão Treinador vinha de uma sequência de quatro derrotas consecutivas e sete partidas sem vencer

O Remo anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Léo Condé. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova. Ele é o 17º treinador a deixar o cargo durante o Campeonato Brasileiro de 2026. O desligamento foi confirmado pelo clube.





Condé não resistiu à sequência de quatro derrotas consecutivas e sete partidas sem vencer. Com 23 pontos, o Remo ocupa a 19ª colocação e está cinco pontos atrás do Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento.



Essa é a segunda mudança promovida pelo clube paraense durante o Brasileirão. Condé havia assumido o comando em março, depois da saída do espanhol Juan Carlos Osorio.



O próximo compromisso do Remo será contra o Santos, no sábado, dia 19, no Mangueirão. A diretoria trabalha para definir quem dirigirá a equipe na partida.





Os 17 técnicos que deixaram seus clubes no Brasileirão de 2026

Jorge Sampaoli - Atlético-MG

Fernando Diniz - Vasco

Juan Carlos Osorio - Remo

Filipe Luís - Flamengo

Hernán Crespo - São Paulo

Tite - Cruzeiro

Juan Pablo Vojvoda - Santos

Martín Anselmi - Botafogo

Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense

Dorival Júnior - Corinthians

Roger Machado - São Paulo

Fábio Matias - Chapecoense

Renato Gaúcho - Vasco

Luis Zubeldía - Fluminense

Franclim Carvalho - Botafogo

Luís Castro - Grêmio

Léo Condé - Remo

Veja também