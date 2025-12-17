Léo Condé nega conversas para treinar o Sport
Treinador disse que nenhuma negociação foi aberta com o clube, logo, também não procede a informação de que haveria entrave financeiro para acerto de contrato
Por meio da assessoria de imprensa, o técnico Léo Condé negou que estava conversando com a nova diretoria do Sport para comandar o clube em 2026 - diferente do que havia sido anunciado pelo presidente do Leão, Matheus Souto Maior. O ex-comandante de Vitória e Ceará se posicionou sobre o assunto por “considerar fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas”.
“Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato”, publicou a nota.
O Sport segue sem treinador para a temporada 2026 após a saída de Daniel Paulista. O clube encerrou a temporada sendo comandado pelo auxiliar César Lucena.
