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Futebol Léo Costa comemora estreia pelo Santa e mira titularidade Volante atuou na vitória do Tricolor por 2x1 diante do Inter de Limeira, em São Paulo, pela Série C

A vitória do Santa Cruz diante do Inter de Limeira, por 2x1, em São Paulo, pela Série C do Campeonato Brasileiro, teve um gosto especial para o volante Léo Costa. Após quase dois meses, o jogador finalmente estreou com a camisa coral.

A espera, diga-se, não foi apenas por opção técnica. O jogador teve uma lesão que o tirou de atividade no início da Série C.

“Cheguei com muita disposição, mas uma semana antes da estreia comecei a sentir o púbis. Lutei alguns dias para suportar a dor, mas não consegui e tive de fazer essa pausa. Foi algo desafiador, nunca tinha passado por esse tipo de lesão. Tive de parar sem nem mesmo ter estreado. Nunca tinha passado por isso na minha carreira”, iniciou, citando o retorno justamente após o período mais instável do Santa na competição por conta da sequência de derrotas e mudança de treinador.

“Voltei em um momento difícil, com um time vindo de três derrotas consecutivas, fora de casa, contra uma equipe que vinha bem. Sabia que seria exigido. Não sabia qual minuto iria entrar, mas que entraria em algum momento. No fim, eu pude contribuir”, ressaltou. O jogador foi acionado na segunda etapa.

Na próxima rodada, o Santa Cruz recebe o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco, pela Série C. Confronto que o jogador já se coloca à disposição.

“Isso é com o professor (Cristian de Souza). Estou preparado para ajudar, seja por 90 minutos, por 15 minutos ou por um minuto. Independentemente da quantidade de tempo que eu estiver em campo, eu quero jogar com a máxima intensidade e performar da melhor forma para ajudar o Santa Cruz”, frisou.

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