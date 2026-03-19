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Santa Cruz Léo Costa é anunciado como novo reforço do Santa Cruz Volante de 30 anos estava no futebol iraquiano

O Santa Cruz oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada: o volante Léo Costa, que estava no Duhok, do Iraque.

Na temporada 2025/26, o cabeça de área foi utilizado em 13 oportunidades no time iraquiano. No Brasil, o atleta viveu melhor fase no Criciúma. Entre 2021 e 2023, foram 74 jogos pelo Tigre.

O novo reforço tricolor ainda atuou por times como Boavista-RJ, Maringá, Noroeste, Inter de Limeira e CSA.

Léo Costa se junta a outros nomes já oficializados pelo clube do Arruda: os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, o volante Silva, o meia Régis e o atacante Tiago Marques. O clube ainda tem acordo com o goleiro Thiago Coelho e o atacante Ronald.

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