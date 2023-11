A- A+

Futebol Léo Franco será novo executivo de futebol do Náutico Profissional é irmão de Ney Franco, ex-técnico do Sport, e estava no Mirassol

O Náutico está próximo de oficializar a contratação de Léo Franco, que estava no Mirassol, para ser o novo executivo de futebol do Timbu em 2024. O profissional, que é irmão de Ney Franco, ex-treinador do Sport, chega para substituir Gustavo Cartaxo, que deixou os Aflitos após o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.





No clube pernambucano, Franco vai trabalhar com o técnico Allan Aal, tendo ainda Rodolpho Moreira como gerente de futebol. O executivo também trabalhou por cinco temporadas no Botafogo-SP, com dois acessos para a Série B, em 2018 e 2022. Também ocupou cargos de superintendente e gerente de futebol em clubes como Figueirense, Fortaleza, Joinville e Ipatinga.



Com a dupla, o Náutico deve dar andamento ao processo de reformulação do futebol, acelerando a formação do elenco para 2024. Até o momento, o Timbu não anunciou reforços, mas já garantiu a renovação do lateral-esquerdo Diego Matos. O clube também tenta manter o centroavante Ribamar, mas entraves financeiros atrapalham o acerto.

