Leo Gonçalves é ouro e Brasil fecha Grand Prix de judô na Áustria com 3 pódios

O judô brasileiro subiu três vezes ao pódio neste sábado (27), último dia de competições no Grand Prix da Áustria, que garante aos vencedores 700 pontos no ranking mundial - a lista serve de parâmetro na corrida olímpica por vaga nos Jogos de Paris 2024. O meio-pesado Leonardo Gonçalves, de 27 anos, assegurou a medalha de ouro ao derrotar por ippon o alemão Louis Mai na final dos 100 quilos. Também teve dobradinha de bronze com Marcelo Gomes (90kg) e Giovanna Santos (+78kg).



Para chegar à final contra o alemão Louis Mai - treinado por Luciano Correa, campeão mundial pelo Brasil - Léo Gonçalves ganhou outras quatro lutas por ippon. Na estreia bateu o cazaque Bekarys Saduakas, e depois superou o tcheco Martin Bezdek nas oitavas e o dinamarqês Mathias Madsen nas quartas. Na semifinal, o brasileiro triunfou após um ippon relâmpago aos 19 segundos de luta contra o britânico Rhys Thompson. O ouro na Áustria foi o segundo do brasileiro na temporada: a primeira foi de bronze, em Tel Aviv (Israel).



Na disputa pelo bronze nos 90kg, Marcelo Gomes derrotou por ippon o britânico Jamal Petgrave. Foi o melhor resultado do judoca no circuito mundial, desde o sétimo lugar no Mundial de Tashkent, no ano passado.

Na competição feminina acima dos 78 kg. Giovana Santos, também conhecida como Gigi, superou na final a bósnia Larissa Ceric. Logo no primeiro minuto de luta, Gigi acertou um waza-ari sobre a adversária, e depois administrou a vantagem até o fim da luta. Após a conquista de sua primeira medalha no circuito mundial, a brasileira de 22 anos, atual 65ª colocada no ranking mundial, deve subir para o grupo dos top 50.

