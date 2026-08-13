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FUTEBOL Léo Índio pode ser utilizado como volante diante da Ponte Preta; Wenderson e Derek retornam Náutico enfrenta a Macaca na sexta-feira (14), às 19h30, no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá diversas mudanças no time titular para o jogo contra a Ponte Preta, sexta-feira (14), no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além da volta de dois titulares, o técnico Hélio dos Anjos estuda a possibilidade de modificar a cabeça de área e a zaga.

"Nós teremos a volta do Derek e de Wenderson, que são muito positivas. Pode ser também que eu faça alguma mexida no setor estrutural da equipe, o meio-campo. Léo Índio é um central que joga pelo lado direito na linha de três, mas também é um exímio volante, que é a posição de origem dele. Posso começar com ele sendo o primeiro volante", apontou.

Derek não jogou na rodada anterior, contra o Atlético-GO, por questões contratuais, enquanto Wenderson estava suspenso. No setor de marcação, com a mudança de Léo Índio para o meio, Gustavo Henrique deve formar a zaga ao lado de Betão.

Respeito

Mesmo diante de um adversário que está na lanterna da Série B, com nove pontos, o técnico Hélio dos Anjos tratou de manter o respeito.

"Estamos indo com o mesmo pensamento de quando enfrentamos o Criciúma, que era líder absoluto. Não espero facilidades. As pessoas vão colocar que é obrigação para o Náutico vencer a Ponte Preta e entendemos que é natural, mas vamos enfrentá-los com o máximo de respeito e atenção. Se eles apresentarem alguma fragilidade, a gente tem que aproveitar", disse.

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