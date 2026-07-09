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Futebol Léo Índio reforça origens como zagueiro em chegada ao Náutico Ao lado do meia Jean Carlos, defensor foi um dos reforços do Timbu para a sequência da temporada 2026

Zagueiro ou volante? Zagueiro e volante. O lado polivalente de Léo Índio foi um dos motivos que fizeram o Náutico acertar a contratação do atleta para a reta final da temporada 2026. No Timbu, o jogador deve atuar na linha defensiva, posição que não é novidade para o jogador.

“Muita gente me conhece como volante, mas o meu começo de carreira foi de zagueiro. E durante todos os clubes que eu joguei, nunca foi problema para mim jogar na zaga. Por isso a minha vinda para cá foi como zagueiro, mas também posso ser volante se preferirem. Onde tiver que ajudar Hélio, eu estarei disponível para dar o meu melhor”, afirmou.

No Náutico, Léo Índio chega para brigar por posição com Betão, Mateus Silva, Gustavo Henrique, Wanderson, Igor Fernandes e Índio. “Eu chego para agregar com meus valores, minhas qualidades. Cada jogador tem suas características. Sou um atleta com muitas valências, rápido e posso ajudar na defesa”, contou.

Caso seja regularizado, o jogador pode ficar à disposição do Náutico para o jogo do domingo (12), contra o Avaí, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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