Qui, 09 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Léo Índio reforça origens como zagueiro em chegada ao Náutico

Ao lado do meia Jean Carlos, defensor foi um dos reforços do Timbu para a sequência da temporada 2026

Reportar Erro
Léo Índio, zagueiro do NáuticoLéo Índio, zagueiro do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Zagueiro ou volante? Zagueiro e volante. O lado polivalente de Léo Índio foi um dos motivos que fizeram o Náutico acertar a contratação do atleta para a reta final da temporada 2026. No Timbu, o jogador deve atuar na linha defensiva, posição que não é novidade para o jogador.

“Muita gente me conhece como volante, mas o meu começo de carreira foi de zagueiro. E durante todos os clubes que eu joguei, nunca foi problema para mim jogar na zaga. Por isso a minha vinda para cá foi como zagueiro, mas também posso ser volante se preferirem. Onde tiver que ajudar Hélio, eu estarei disponível para dar o meu melhor”, afirmou.

No Náutico, Léo Índio chega para brigar por posição com Betão, Mateus Silva, Gustavo Henrique, Wanderson, Igor Fernandes e Índio. “Eu chego para agregar com meus valores, minhas qualidades. Cada jogador tem suas características. Sou um atleta com muitas valências, rápido e posso ajudar na defesa”, contou.

Caso seja regularizado, o jogador pode ficar à disposição do Náutico para o jogo do domingo (12), contra o Avaí, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. 

Leia também

• "Vivi meus melhores momentos aqui", celebra Jean Carlos em volta ao Náutico

• Náutico não marca gols em casa há três jogos

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter