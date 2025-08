Léo Pereira confia em recuperação do Sport e lamenta chance perdida contra Bahia: "não posso errar"

A- A+

Apesar de estrear no empate sem gols com o Bahia, o atacante Léo Pereira foi apresentado oficialmente pelo Sport apenas na última terça-feira (5). Em conversa com a imprensa, o jogador elogiou o plantel leonino e mostrou confiança na recuperação da equipe dentro da Série A. O Leão é o lanterna, com seis pontos, e ainda não venceu no campeonato.

"Eu vim para o Sport com o objetivo de conquistar coisas grandes aqui, e mostrar para a torcida que, independente da situação, a gente vai sair juntos. O time tem potencial, uma grandeza para sair disso. É um time excelente com o Daniel Paulista", declarou.

"Sabemos que estamos sofrendo em algumas situações de chegar no último terço e a bola não entrar. Sabemos que está sendo difícil, mas estamos trabalhando, estamos vendo que o treinador está dando oportunidade para todos, está mostrando coisas. As coisas vão começar a acontecer", prosseguiu.

Na estreia contra o Bahia, Léo Pereira ficou marcado por um lance que poderia ter definido o confronto a favor do Sport. Na reta final do segundo tempo, o novo camisa 38 ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas acabou chutando por cima da meta.

Ao comentar a jogada desperdiçada, o atacante não escondeu a frustração, mas garantiu seguir trabalhando para contribuir com gols a favor da equipe da Ilha do Retiro.

"Sobre o gol (perdido), foi um pouco da emoção. Estreia... vir para um clube gigante como o Sport... Naquele lance, eu tentei pensar rápido, porque foi uma bola de profundidade, de atacar o espaço. Quando dominei a bola, fui tentar finalizar mais baixo, mas a bola acabou dando um quique", pontuou.

"Errei e assumo. Venho trabalhando para tentar melhorar, porque como atacante não posso errar um gol desse. Sei que vou melhorar na semana para poder ajudar a equipe nos próximos jogos com gols", finalizou.

Léo Pereira terá uma nova oportunidade de ajudar o Sport no próximo domingo (10). Às 20h30, o time de Daniel Paulista visita o Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada. Os gaúchos ocupam o 14º lugar, com 20 pontos.

Veja também