Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Leões pela Mudança: chapa de Matheus Souto Maior oficializa inscrições para as eleições do Sport

Chapa está oficialmente inscrita no pleito eleitoral do clube que ocorre em 15 de dezembro

Reportar Erro
Chapa Leões pela Mudança oficializa inscrições para eleições do SportChapa Leões pela Mudança oficializa inscrições para eleições do Sport - Foto: Leões pela Mudança/Divulgação

A chapa Leões pela Mudança anunciou a oficialização da candidatura para as eleições do Sport na manhã desta quinta-feira (4).

Composta pelo candidato a presidente Matheus Souto Maior e o candidato a vice-presidente Kadico Pereira, a chapa é a segunda a compor o pleito eleitoral do Leão, que ocorre em 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

Leia também

• Com direito a lei do ex, Sport perde para o Bahia em Salvador e acumula 10ª derrota consecutiva

• Paulo Bivar lança candidatura à presidência do Sport

• Sport: antes de inscrição de chapa, Branquinho terá novo encontro com Luciano Bivar

O postulante à presidência Matheus Souto Maior é gestor corporativo e atuou anteriormente como vice-presidente de Tecnologia e Inovação em quatro gestões no Sport, além de também já ter sido conselheiro do Clube.

Já Kadico Pereira, candidato a vice, é ex-conselheiro e membro da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Sport, onde exerceu a função de primeiro-secretário.

Além dos "Leões pela Mudança", a chapa “Sport Eterno - Mudança para Vencer”, composta por Paulo Bivar como candidato a presidente e Manoel Veloso como candidato a vice, também oficializou a participação nas eleições rubro-negras esta semana. 

As chapas têm até esta sexta-feira (5) para confirmarem a inscrição no pleito.

Eleição suplementar
O processo eleitoral do Sport está marcado para 15 de dezembro com voto direto, secreto e presencial. O processo será conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo do Clube.

Estão aptos a votar os sócios adimplentes com as mensalidades até outubro de 2025, com prazo para regularização até 30 de novembro.

Oa sócios precisam ter idade acima de 18 anos e integrar o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023.

A posse dos novos presidente e vice será realizada em 19 de dezembro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter