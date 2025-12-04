A- A+

Futebol Leões pela Mudança: chapa de Matheus Souto Maior oficializa inscrições para as eleições do Sport Chapa está oficialmente inscrita no pleito eleitoral do clube que ocorre em 15 de dezembro

A chapa Leões pela Mudança anunciou a oficialização da candidatura para as eleições do Sport na manhã desta quinta-feira (4).

Composta pelo candidato a presidente Matheus Souto Maior e o candidato a vice-presidente Kadico Pereira, a chapa é a segunda a compor o pleito eleitoral do Leão, que ocorre em 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do clube, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

O postulante à presidência Matheus Souto Maior é gestor corporativo e atuou anteriormente como vice-presidente de Tecnologia e Inovação em quatro gestões no Sport, além de também já ter sido conselheiro do Clube.

Já Kadico Pereira, candidato a vice, é ex-conselheiro e membro da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Sport, onde exerceu a função de primeiro-secretário.



Além dos "Leões pela Mudança", a chapa “Sport Eterno - Mudança para Vencer”, composta por Paulo Bivar como candidato a presidente e Manoel Veloso como candidato a vice, também oficializou a participação nas eleições rubro-negras esta semana.



As chapas têm até esta sexta-feira (5) para confirmarem a inscrição no pleito.



Eleição suplementar

O processo eleitoral do Sport está marcado para 15 de dezembro com voto direto, secreto e presencial. O processo será conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo do Clube.

Estão aptos a votar os sócios adimplentes com as mensalidades até outubro de 2025, com prazo para regularização até 30 de novembro.

Oa sócios precisam ter idade acima de 18 anos e integrar o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023.

A posse dos novos presidente e vice será realizada em 19 de dezembro.

