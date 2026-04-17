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Futebol Sem Leonai, suspenso, Náutico tem dúvida no meio-campo para encarar o São Bernardo Samuel, Auremir, Ramon e Luiz Felipe são as opções para compor o setor ao lado de Wenderson e Dodô

Disputa acirrada no meio-campo do Náutico para o jogo contra o São Bernardo, sábado (18), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem contar com Leonai Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, quatro jogadores brigam pela vaga no setor. Cada um deles, inclusive, recebendo elogios do técnico Guilherme dos Anjos.

“Perdemos um jogador (Leonai) com qualidade indiscutível, mas em compensação ganhamos tempo para trabalhar para dar a ele a condição ideal. Nós também podemos ganhar, com a entrada de Samuel, um poder de marcação, em conjunto com Auremir. A gente pode ganhar nesse sentido, independente da escolha”, iniciou.

Além da dupla, o Náutico pode ter a opção do retorno de Luiz Felipe, recuperado de lesão muscular. Ramon também é outro que fica à disposição para o confronto.

“Com Luiz Felipe, a gente tem condições de ganhar em ataque de espaço, coisa que nem o próprio Leonai tem. Luiz faz lateral, segundo volante, é um jogador condutor, exímio marcador, com números muito positivos defensivos, mas também ofensivos na questão de atacar a linha. Nós também temos Ramon, um armador, que entra cadenciando muito bem o jogo, principalmente em circunstâncias em que você está tendo dificuldade na penetração ao adversário. Temos inúmeras opções”, completou.

Longevidade

O confronto diante do São Bernardo também marca a disputa de dois técnicos longevos no futebol brasileiro. Enquanto Hélio e Guilherme dos Anjos completaram nesta semana um ano à frente do Náutico, o comandante do time paulista, Ricardo Catalá, está há mais de dois anos no clube.

Com esses números, Catalá é o terceiro mais longevo do Brasil, atrás apenas de Abel Ferreira, no Palmeiras desde novembro de 2020, e de Rogério Ceni, que comanda o Bahia desde setembro de 2023.

“Na longevidade, o que não pode ter é zona de conforto. Espero que a gente permaneça aqui até pelo menos o fim do ano que vem. Todas as decisões tomadas são pensando no longo prazo. No caso de Catalá, é uma exceção considerável. Um trabalho de longevidade em um clube que deu condições de desenvolver algo extremamente positivo, com resultados, porque o futebol é pautado em cima disso”, reforçou Guilherme.

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