FUTEBOL Lesão de Cristiano Ronaldo é "mais grave do que o esperado", diz Jorge Jesus Atacante do Al Nassr viajou a Madri para tratamento e deve desfalcar equipe por pelo menos quatro semanas

O técnico do Al Nassr, Jorge Jesus, revelou nesta sexta-feira que a lesão do atacante português Cristiano Ronaldo é mais séria do que se imaginava inicialmente. O jogador sofreu um problema muscular e precisará de um período de recuperação fora da equipe.

“No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”, afirmou o treinador durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira.

Segundo Jesus, Ronaldo viajou para a Espanha para dar início ao tratamento. “O Cristiano viajou para Espanha, como sucedeu com outros jogadores. A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a equipa”, acrescentou.

A contusão, localizada na parte posterior da coxa direita, fará o atacante desfalcar o Al Nassr no confronto contra o Neom SC, marcado para este sábado. Informações recentes indicam que o período de afastamento pode chegar a pelo menos quatro semanas.





Durante a recuperação, Ronaldo permanecerá alguns dias em Madri ao lado da companheira, Georgina Rodríguez, e dos filhos. O jato particular do jogador partiu de Riade rumo à capital espanhola no último dia 3 de março, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio por causa do conflito militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que já registrou ataques de drones na Arábia Saudita.

No mesmo dia da viagem, o Al Nassr chegou a divulgar uma imagem de Ronaldo participando de um treino. A equipe saudita tinha partida marcada para 4 de março contra o Al Wasl, clube dos Emirados Árabes Unidos comandado por Rui Vitória, pela Liga dos Campeões da AFC, mas o jogo acabou sendo adiado.

As declarações de Jorge Jesus também aumentam as dúvidas sobre a presença de Cristiano Ronaldo nos próximos compromissos da Seleção Portuguesa de Futebol. A equipe enfrentará as seleções do México e dos Estados Unidos em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da FIFA deste ano.

