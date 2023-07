A- A+

Futebol Lesão de Jael abre espaço para Jeam no Náutico Centroavante será titular diante do Figueirense, sábado (15), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Com uma lesão muscular que o deixará afastado dos gramados por seis semanas, Jael desfalcará o Náutico na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A começar pelo duelo deste sábado (15), diante do Figueirense, nos Aflitos. Situação que abre oportunidade para um novato no clube.

Reforço recente trazido pelo Náutico, o atacante entrou no decorrer de dois jogos, contra Altos-PI e Ypiranga. Agora, ganhou a chance de ser titular sob o comando do técnico Fernando Marchiori.

"É a oportunidade que estava esperando. Infelizmente, ela veio no momento em que o companheiro se contundiu. Vou procurar agarrar da melhor maneira possível para buscar a vitória. Sabemos que é preciso fazer o dever de casa, ficando próximo da classificação. Somos um dos melhores mandantes da competição e precisamos fazer valer isso", afirmou Jeam.

Retornando



Por meio das redes sociais, o prata da casa Kauan Maranhão, que estava emprestado ao time de base Botafogo, confirmou seu retorno ao Náutico.

tô voltando pra aonde eu sempre fui feliz !! Um bom filho à casa torna pic.twitter.com/1D3vZIIBuC — Kauan Maranhão (@kauancosta00) July 13, 2023

