Lesão de Lucas Paquetá gera preocupação no West Ham durante vitória sobre o Arsenal

O meia brasileiro Lucas Paquetá enfrentou problemas físicos durante o confronto contra o Arsenal pela Premier League, nesta quinta-feira (28). O jogador, peça-chave do West Ham, já havia sentido desconforto durante o aquecimento no Emirates Stadium, mas, mesmo assim, entrou em campo como titular. A partida terminou com o placar de 2 a 0 para os Hammers.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Paquetá não conseguiu mais suportar as dores musculares e solicitou sua substituição. O técnico David Moyes prontamente colocou o argelino Benrahma em seu lugar. O brasileiro foi visto colocando a mão na parte posterior da coxa e recebeu tratamento com uma bolsa de gelo no banco de reservas. Até o momento, o camisa 10 participou de 25 partidas na temporada, com cinco gols e cinco assistências.

O momento delicado do meia brasileiro contrasta com sua recente contribuição positiva para a equipe, tendo participado ativamente de jogadas importantes nos últimos confrontos. O West Ham, que vinha fazendo uma excelente primeira metade de temporada, enfrenta agora a preocupação de um possível desfalque de Paquetá para os próximos jogos.

João Pedro brilha em partida contra o Tottenham

Em outro jogo da Premier League, o Brighton venceu o Tottenham por 4 a 2, com destaque para a atuação do brasileiro João Pedro, que marcou dois gols de pênalti e deu uma assistência. O resultado colocou o Brighton na oitava colocação, enquanto o Tottenham permaneceu no quinto lugar, perdendo a chance de entrar no G4.



