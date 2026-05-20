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Copa do Mundo

Lesão de Neymar deixa CBF em alerta a menos de um mês da Copa do Mundo

Departamento médico do Santos acredita que camisa 10 se recupera em até uma semana

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Neymar, atacante do SantosNeymar, atacante do Santos - Foto: Nelson Almeida/AFP

A forma física de Neymar voltou a ser tema de preocupação nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Convocado para a Copa do Mundo por Carlo Ancelotti na última segunda-feira (18), o astro do Santos teve constatada uma lesão na panturrilha direita e necessita de um período razoável para se recuperar a tempo para a disputa do Mundial.

A expectativa da comissão técnica da CBF é de que Neymar esteja 100% na apresentação oficial do grupo, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, no próximo dia 27. No Santos, o departamento médico acredita que o camisa 10 pode retornar às atividades em uma semana. Até por isso, o atleta deve evitar os próximos três compromissos do clube paulista para focar única e exclusivamente no tratamento para se recuperar da contusão. 

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Neymar sentiu a lesão na partida do Santos do último domingo (17), contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador teria sentido um leve desconforto na região da panturrilha e saiu de campo para ser atendido. Posteriormente, ao tentar retornar ao gramado, acabou sendo substituído por Robinho Jr. em erro da arbitragem. 

Diante das incertezas, a CBF espera poder contar com o jogador de 34 anos no amistoso contra o Panamá, dia 31, no Maracanã. O jogo marca a despedida da Seleção Brasileira de solo nacional. No dia seguinte, a delegação embarca para os Estados Unidos. No dia 6 de junho, o Brasil encara o Egito, no último compromisso antes da estreia na Copa. 

Corte?

No dia 13 de junho, a Seleção Brasileira inicia a trajetória no Mundial perante Marrocos, em confronto válido pelo Grupo C. Caso Neymar não tenha condições de disputar a competição, Ancelotti pode substituí-lo por outro jogador que esteja presente na lista de 55 nomes enviada à Fifa na última semana. Dentro da CBF, porém, há otimismo de que o principal nome da geração estará apto para ajudar o Brasil na busca pelo hexampeonato. 
 

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