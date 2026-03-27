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LESÃO Lesão de Raphinha gera apreensão no Barcelona e pode tirá-lo de jogos decisivos, diz jornal Atacante sentiu a coxa direita, já afetada anteriormente na temporada

O Barcelona vive horas de tensão à espera dos exames médicos de Raphinha, que deixou o último compromisso com dores na coxa direita — justamente o mesmo local que já havia causado problemas ao longo da temporada — descreve o jornal espanhol As. O resultado dos testes deve ser divulgado apenas no fim do dia, devido à diferença de fuso horário, já que o jogador está nos Estados Unidos.

Segundo informações do AS, os primeiros relatos internos não são animadores. O atacante sentiu uma fisgada na região e preocupa especialmente por se tratar de um músculo que já apresentou lesões e recaídas anteriormente.

Caso seja confirmada uma lesão muscular mais significativa, Raphinha deve ficar fora das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid e pode até desfalcar o Barcelona no El Clásico, previsto para daqui a cerca de um mês e meio.

Se o diagnóstico indicar apenas uma distensão leve, o tempo de recuperação pode ser reduzido. Ainda assim, a presença no jogo do Campeonato Espanhol contra o Atlético, no dia 4 de abril, é considerada improvável.

O fato de a nova lesão ocorrer na mesma região já afetada anteriormente aumenta o nível de alerta no clube. Lesões musculares na coxa costumam ter alto índice de recorrência, o que exige cautela na recuperação.

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