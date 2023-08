A- A+

Futebol Lesão de Sánchez em jogada com Marcelo choca médico argentino, que projeta tempo de recuperação Grave lesão sofrida pelo zagueiro do Argentinos Juniors deixou o médico da equipe atônito

O médico do Argentinos Juniors, Alejandro Roncoroni deu detalhes sobre a lesão de Luciano Sánchez, após jogada com Marcelo durante o empate em 1x1 contra o Fluminense, na terça-feira. Em entrevista à Rádio D Sports 103.1 FM, o médico afirmou que nunca havia visto nada parecido em mais de duas décadas de prática.

"Em meus 23 anos como médico, nunca vi uma lesão como essa. (Donato) Villani [médico da seleção argentina] me disse que em seus 40 anos de prática também nunca viu nada parecido", comentou Roncoroni, explicando a extensão da condição de Sánchez.

O choque com Marcelo aconteceu por volta dos 10 minutos do segundo tempo. Assim que o zagueiro do Fluminense pisou na perna do zagueiro do Argentinos Juniors, percebeu a gravidade da lesão, interrompeu o jogo e, ao ver o estado da perna do adversário, ficou transtornado.

Segundo Roncoroni, o jogador do Argentinos Juniors pode ficar afastado por até um ano.

Além disso, o médico mencionou que serão necessários dois procedimentos cirúrgicos para facilitar o processo de recuperação de Sánchez.

"Houve quase uma separação do fêmur e da fíbula. Os ligamentos cruzados anterior e posterior foram rompidos. Agora, precisamos avaliar a condição do menisco [...] Será necessária uma reconstrução completa do joelho. A recuperação deve demorar entre 10 e 12 meses", acrescentou.

Marcelo se desespera



O primeiro a se dar conta da gravidade da situação foi o próprio Marcelo, que levou as mãos a cabeça e se ajoelhou no campo em desespero. Depois de ser expulso pelo lance, o lateral brasileiro saiu do campo chorando.

Antes de deixar o estádio, o jogador do Fluminense foi ao vestiário do Argentinos Juniors para saber o estado de Sánchez e pediu seu telefone para manter contato, revelou Ronconi.

"Hoje tive que viver um momento muito difícil em campo. Sem querer lesionei um companheiro de profissão. Quero te desejar a melhor recuperação possível, @luciano.sanchez03. Toda a força do mundo", escreveu Marcelo em suas redes sociais.

O clube carioca também enviou uma mensagem em apoio ao jogador argentino.

"O Fluminense FC se solidariza e deseja pronta recuperação ao zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, lesionado em lance acidental na partida desta noite", publicou o Tricolor no Twitter (agora denominado X).

Por sua vez, o Argentinos Juniors respondeu em sua conta oficial no Instagram: "Somos adversários, não inimigos. Obrigado @MarceloM12 e Fluminense por sua preocupação".

A publicação do clube argentino com o estado médico do jogador gerou várias mensagens de apoio dos torcedores do time carioca, que desejaram uma pronta recuperação a Sánchez.

Fluminense e Argentinos Juniors se reencontram no jogo de volta das oitavas da Libertadores na próxima terça-feira (8), no Maracanã. Quem vencer se classifica para a próxima fase, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Veja também

Futebol Vasco fecha acordo para contratar Pablo Vegetti, do Belgrano