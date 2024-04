A- A+

FUTEBOL Lesão grave, poucos minutos na Europa e confiança de Diniz: a história de Marquinhos, do Fluminense Atacante foi o grande nome do Flu nos primeiros jogos da competição com dois gols e uma assistência

Principal destaque do Fluminense nas duas primeiras rodadas da Libertadores 2024, com dois gols e uma assistência, Marquinhos ganhou a titularidade com Fernando Diniz na ponta direita após a lesão de Keno. Desde sua chegada, por empréstimo junto ao Arsenal, o camisa 77 chegou até a atuar como lateral-direito, mas vem sendo crucial para o Flu como um dos atacantes.

O jogador, que recém completou 21 anos de idade, é um destaque desde as categorias de base do São Paulo. Não à toa, foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, ainda com 19 anos. No entanto, não teve tantas oportunidades no time inglês, foi emprestado para o Norwich City, da segunda divisão inglesa, e depois para o Nantes, clube da primeira divisão da França. E foi justamente depois deste empréstimo para o time francês que os caminhos de Fluminense e Marquinhos se cruzaram.

Mas antes de jogar no Fluminense e se tornar um destaque do time de Fernando Diniz, Marquinhos teve que passar por alguns percalços na carreira.

Lesão, títulos e ascensão meteórica

Marquinhos era um dos principais destaques do time sub-17 do São Paulo, mesmo com apenas 16 anos. Suas grandes atuações nas competições de base chamaram atenção e o ponta-direita foi promovido ao time sub-20 ainda de forma precoce. Marquinhos estava no grupo que disputaria a Copa São Paulo de 2020 e chegou a treinar algumas vezes com Fernando Diniz no time profissional, mas uma grave lesão no ligamento cruzado anterior o tirou de combate pelo primeiro semestre inteiro.

No retorno após a lesão, Marquinhos voltou ao Sub-17 e foi um dos grandes destaques de uma geração que contava com o zagueiro Beraldo, hoje no PSG e na Seleção Brasileira. Curiosamente, Marquinhos e o Sub-17 do São Paulo tiveram como rival na base o Fluminense, na época, com a geração de Metinho e Kayky, joias de Xerém que foram vendidas para o Manchester City. O Fluminense levou a melhor sobre o São Paulo na semifinal do Brasileirão sub-17, mas o time são-paulino, comandado por Marquinhos, teve a revanche e venceu o Tricolor na Supercopa do Brasil Sub-17 poucos meses depois.

As atuações de destaque de Marquinhos chamaram atenção do time profissional, e pouco mais de cinco meses após o título da Supercopa Sub-17, Marquinhos foi o grande nome da classificação do São Paulo frente ao Racing, pela Libertadores 2021, na Argentina, marcando um gol em Avellaneda, sob o comando de Hernán Crespo.

Ida para o futebol Europeu

Já com 19 anos de idade, em 2022, Marquinhos foi comprado pelo Arsenal, da Inglaterra, por cerca de 3,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 18 milhões na época). No time inglês, o atacante brasileiro chegou a ter um momento de destaque na Europa League, quando marcou um gol e deu uma assistência contra o Zurich, em setembro de 22.

Mas apesar de ter tido a chance de atuar na Liga Europa, Marquinhos não recebeu tantas chances na Premier League. Logo, um empréstimo para outro clube foi inevitável. O atacante foi emprestado para o Norwich, da segunda divisão inglesa, onde teve mais minutos para ganhar rodagem, atuando em 11 partidas, marcando um gol e uma assistência. De volta ao Arsenal ao final da temporada 2022/2023, Marquinhos foi novamente emprestado, dessa vez para o Nantes, da França, onde atuou no segundo semestre de 2023. Ao todo, foram 7 jogos e uma assistência.

Retorno ao Brasil e reencontro com Diniz

Foi justamente após a passagem pelo Nantes e a devolução ao Arsenal que Marquinhos foi contratado pelo Fluminense. Até aqui, com a camisa tricolor, foram cinco jogos, dois gols e uma assistência e novamente a alegria de jogar futebol, segundo o próprio Marquinhos, em entrevista após Fluminense e Colo-Colo, onde foi o melhor jogador em campo.

- Quando eu vim pro Fluminese queria voltar a ser feliz, voltar a jogar futebol. Foi o maior motivo de vir para cá. Com meus companheiros e Diniz estou conseguindo desempenhar meu futebol. Estou cada vez mais feliz e adaptado com essa camisa - disse o atacante.

Fernando Diniz, que foi o responsável por dar a primeira chance de Marquinhos integrar um time profissional, lá em 2020, também falou sobre a recente forma do atacante e destacou a confiança que tem no camisa 77 para a temporada.

- É um jogador que eu subi ele no São Paulo. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado e voltou a jogar só depois que saí de lá. Na Europa, não conseguiu ter uma sequência de jogos. Mas sempre teve um potencial muito grande. O que ele está fazendo não me surpreende. Para mim, o Fluminense é um lugar certeiro para ele. Ele jogou muito bem nesses dois jogos e contra o Flamengo - afirmou Diniz, em coletiva.

A próxima partida de Marquinhos com a camisa do Fluminense será já no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

