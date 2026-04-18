FUTEBOL

Com lesão muscular, Serge Gnabry vira dúvida para Copa do Mundo de 2026

O clube não revelou quando ou como ocorreu a lesão do ex-jogador do Arsenal

Atacante Serge Gnabry, do Bayern de MuniqueAtacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique - Foto por KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

O atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique e da seleção alemã, pode ficar fora da Copa do Mundo após sofrer uma ruptura muscular na coxa, anunciou neste sábado (18) o clube da Bundesliga.

O Bayern divulgou um comunicado explicando que Gnabry ficará afastado "por um longo período" devido a "uma ruptura no músculo adutor da coxa direita".

O clube bávaro não especificou a duração de sua ausência, mas a imprensa alemã noticiou que Gnabry provavelmente disputou sua última partida da temporada pelo clube e pode perder o Mundial, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho.

O jogador de 30 anos foi titular nos dois jogos das quartas de final, em que o Bayern derrotou o Real Madrid duas vezes para avançar às semifinais, onde enfrentará o PSG.

O clube não revelou quando ou como ocorreu a lesão do ex-jogador do Arsenal.

Em 21 partidas do campeonato alemão nesta temporada, o atacante marcou oito gols e deu sete assistências.

Gnabry é presença constante nas convocações do técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, e acumula 59 jogos pela seleção, com 26 gols marcados.

Também classificado para as semifinais da Copa da Alemanha, o Bayern pode garantir o título da Bundesliga neste domingo se não perder em casa para o Stuttgart.

