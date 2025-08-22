A- A+

Futebol Lesão muscular tira Muriel do jogo do Náutico diante do São Bernardo Wellerson será o substituto no confronto deste sábado (23), no Primeiro de Maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Além do zagueiro Mateus Silva e do atacante Paulo Sérgio, o Náutico terá outro desfalque para a partida contra o São Bernardo, sábado (23), no Primeiro de Maio, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro Muriel sofreu uma lesão muscular e está fora do confronto. A informação foi divulgada inicialmente por Hathos Rildo, no Timbucast, e confirmada pela reportagem.

A tendência é que Muriel só retorne ao gol do Náutico no quadrangular final que vale o acesso à Série B. Sem o dono da meta, Wellerson será o titular.





Voltas

Após cumprirem suspensão automática diante do Anápolis, o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio voltam a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. O primeiro deve ocupar o lugar de Rayan.

No meio, Marco Antônio deve ocupar a vaga de Wenderson. Quanto a Auremir, a dúvida é se Hélio vai voltar a atuar com dois volantes mais de marcação ou se vai manter Patrick Allan entre os titulares.

O Náutico é o vice-líder da Série C, com 32 pontos. O São Bernardo é o quinto, com 29.

