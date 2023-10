A- A+

FUTEBOL Lesão no joelho é a sétima grave de Neymar nos últimos seis anos; relembre histórico Jogador saiu de campo no duelo contra o Uruguai de maca e aos prantos

Desde 2017, Neymar não consegue realizar uma temporada completa de jogos, tanto por clubes ou seleções. A lesão sofrida nesta terça-feira (17), na derrota do Brasil por 2 a 0 nas Eliminatórias da Copa, foi confirmada pela CBF na tarde desta quinta: o brasileiro rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo e também rompeu o menisco.



A expectativa de recuperação de casos como este é estimada entre 8 a 10 meses. Relembre as outras contusões graves sofridas pelo jogador.

Entre 2018 e 2019, Neymar sofreu com lesões sucessivas no pé direito: em fevereiro de 2018, uma fissura no quinto metatarso — osso localizado na região anterior ao dedo — o tirou de campo por três meses. Menos de um ano depois, ele fraturou o mesmo osso, e novamente precisou de três meses de recuperação.









Somando os dois períodos, ele perdeu 38 jogos pelo PSG e pela seleção brasileira, e em sua ausência, o clube francês foi eliminado nas oitavas de final da Champions League pelo Real Madrid, em 2018, e pelo Manchester United, em 2019.

O alívio, no entanto, não durou muito: apenas dois meses depois de se recuperar da última lesão, em junho de 2019 Neymar rompeu um ligamento do tornozelo direito.



O tratamento, de dois meses, fez o jogador precisar ser cortado da Copa América, disputada no Brasil e vencida pela seleção brasileira.

A lesão seguinte aconteceu em fevereiro 2021: desta vez, foi no músculo adutor da coxa esquerda. Ele desfalcou o PSG por pouco mais de um mês, novamente na época em que a equipe disputava as oitavas de final da Champions League.



Diferente do que aconteceu nas outras vezes, nesta ocasião o clube francês conseguiu a vaga para as quartas, deixando para trás o Barcelona.

Em novembro do mesmo ano, foi o início das preocupações com o tornozelo, região que em pouco tempo se tornou uma grande questão para o jogador. Neymar rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo, e a recuperação durou dois meses e meio. Neste período, ele perdeu 13 partidas, entre jogos do PSG e da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Durante o Mundial do Catar, em novembro de 2022, Neymar chegou a perder dois jogos da fase de grupos do Brasil por uma entorse no tornozelo — desta vez, foi o direito.



Ele conseguiu se recuperar a tempo de disputar as partidas das oitavas e quartas de final, quando a seleção foi eliminada pela Croácia, mas pouco tempo depois a região incomodou novamente.

Em fevereiro, a questão foi mais grave: ele rompeu ligamentos e precisou passar por uma cirurgia. No total, foram quatro meses fora dos gramados, e ele perdeu o final de temporada do PSG — em que mais uma vez a equipe foi superada nas oitavas de final da Champions League, desta vez pelo Bayern de Munique —, e em seguida trocou o clube francês pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Veja também

Polêmica Ministro francês acusa Benzema de vínculos com fundamentalistas; atacante nega