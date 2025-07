A- A+

Vôlei Lesão no menisco afasta Ana Cristina do Mundial Feminino em agosto; recuperação deve durar 4 meses Jogadora do Brasil foi submetida a procedimento para reparar lesão e só deve voltar às quadras em até quatro meses

Ponteira da seleção brasileira de vôlei feminino, Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte. O GLOBO apurou que a jogadora ficará afastada por quatro meses e perderá o Mundial Feminino de Vôlei, disputado na Tailândia, em agosto deste ano.

O procedimento, realizado com sucesso pela equipe médica coordenada pelos doutores Rodrigo Vaz e Sérgio Campolina, confirmou uma lesão no menisco medial, que foi reparada por sutura.

A cirurgia aconteceu no Hospital Mater Dei, onde a jogadora iniciou o processo de recuperação. Ana Cristina lesionou o joelho esquerdo durante a partida contra a França pela Liga das Nações feminina de vôlei (VNL), precisando ser carregada para fora de quadra.

Após nova avaliação médica, Ana Cristina dará início ao tratamento fisioterápico, com previsão de retorno às quadras estimada entre três e quatro meses.

A ausência da ponteira representa uma baixa significativa para a seleção brasileira, que recentemente convocou a atleta para o Mundial Feminino de Vôlei, que será disputado na Tailândia.



Confira a nota da Confederação Brasileira de Vôlei na íntegra:

"A ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira (16/7), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe coordenada pelos médicos Rodrigo Vaz e Sérgio Campolina no Hospital Mater Dei. Na cirurgia foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura. A jogadora retomará o tratamento fisioterápico após reavaliação médica e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses".

