Lesionada, Julia Kudiess desfalcará seleção de vôlei na Olimpíada: 'Me despeço desse ciclo'

A central Julia Kudiess vai desfalcar a seleção brasileira feminina de vôlei nas Olimpíadas de Paris. A jogadora sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida contra a Sérvia, no domingo (19), pela Liga das Nações, e não terá condições de voltar ao time a tempo de competir na capital francesa.



Julia se "despediu" do atual ciclo olímpico pelas redes sociais. "Hoje eu me despeço desse ciclo tão especial que marca minha vida! A minha gratidão é eterna à todos que acreditaram em mim, torceram e estiveram ao meu lado! Estarei torcendo muito para esse time e principalmente pelas mulheres incríveis que tenho o prazer em partilhar a quadra", afirmou.

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que os exames mostraram uma lesão ligamentar do joelho e microfratura do platô tibial. "A atleta iniciará tratamento fisioterápico e voltará a Belo Horizonte, onde será avaliada para definição do tratamento, em conjunto com os médicos de seu clube."



Julia é uma das principais centrais da seleção brasileira. E era forte candidata a estar na lista do técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Olimpíada de Paris-2024, que começa no dia 26 de julho.



Sem a jogadora de 21 anos, a delegação brasileira viaja nesta segunda-feira para Macau, na China, para iniciar o período de adaptação para os duelos da segunda semana da Liga das Nações.



Na primeira semana, sempre no Maracanãzinho, a seleção feminina saiu invicta com quatro vitórias sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. Além do Brasil, outro país que permanece 100% após a primeira semana é a Polônia. O próximo jogo será contra o Japão, no dia 28.

