Lesionada, Karolina Muchova anuncia que está fora do Aberto da Austrália

A tenista tcheca Karolina Muchova, número 8 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (28) que não vai disputar o Aberto da Austrália de 2024 devido a uma lesão no punho, a mesma que a tirou do WTA Finals em outubro.

"Infelizmente, a dor no meu punho voltou durante minha preparação" para o primeiro Grand Slam do ano, que começa no dia 14 de janeiro em Melbourne, explicou Muchova em seu perfil no Facebook.

"Por isso, tenho que adiar meu início de temporada para me recuperar completamente", acrescentou a jogadora de 27 anos.

Muchova lesionou o punho direito em setembro, durante o US Open, torneio em que chegou às semifinais.

O ano de 2023 foi o melhor de sua carreira, chegando a disputar a final de Roland Garros. Ela pulou da 149ª para a 8ª posição no ranking da WTA.

O melhor resultado de Karolina Muchova no Aberto da Austrália foi em 2021, quando caiu na semifinal para a americana Jennifer Brady.

