Lesionado, Enciso deve desfalcar o Paraguai na estreia da Copa do Mundo

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A seleção do Paraguai caminha para ter uma baixa importante em seu primeiro compromisso na Copa do Mundo. Principal referência técnica da equipe, Julio Enciso dificilmente terá condições de enfrentar os Estados Unidos na estreia do Grupo D, marcada para sexta-feira, em Los Angeles.



O atacante segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante o amistoso contra a Nicarágua. Apesar da evolução apresentada nos últimos dias, a comissão técnica tem adotado cautela e não pretende acelerar o retorno do jogador às atividades com o restante do elenco.





Segundo informações da imprensa paraguaia, o departamento médico considera improvável a utilização de Enciso na abertura do Mundial. Até o momento, a Associação Paraguaia de Futebol não divulgou uma atualização oficial sobre a situação do atleta.



A preocupação surgiu após a partida preparatória da última semana, quando o atacante deixou o gramado com fortes dores e precisou ser substituído ainda durante o confronto. A cena gerou apreensão entre os paraguaios, especialmente pela importância do jogador dentro do esquema da equipe.



Nos treinamentos recentes, porém, Enciso apresentou sinais positivos de recuperação. O atacante participou de atividades leves, realizou movimentações com bola e não demonstrou desconforto aparente, fatores que aumentaram o otimismo para uma volta ao longo da competição.



A expectativa é que o jogador seja reavaliado diariamente antes de uma definição sobre seu retorno. Neste momento, a possibilidade mais concreta é que ele esteja apto contra a Turquia, no dia 20.

El panorama cambia por completo a favor de la Albirroja. Los últimos exámenes médicos descartaron la gravedad que se temía en un principio sobre el estado de Julio Enciso: no hay rotura fibrilar de 12 mm, sino que se trata de un fuerte golpe en el muslo derecho que ya presenta… pic.twitter.com/xRiWrr3Ebo — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) June 8, 2026

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