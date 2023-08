Lesionado, Everton Felipe faz novo procedimento no joelho

A- A+

Contratado no último mês de julho, para a disputa da Série D pelo Retrô, o meia atacante Everton Felipe passou por mais um procedimento cirúrgico no joelho e está fora da temporada. O atleta entrou em campo por apenas 10 minutos com o clube de Camaragibe.

Mesmo aos 26 anos, Everton já tem uma lista de cirurgias por conta de lesões no joelho. A primeira foi em 2017, ainda na primeira passagem do atleta pelo Sport. Depois de rodar por alguns clubes do Brasil, o "Juvenil" voltou para a Ilha do Retiro e teve uma nova lesão em 2022. No último momento que esteve no Leão pernambucano, o jogador teceu críticas aos mandatários rubro-negros, alegando falta de suporte após a lesão.

Em 2023, Everton Felipe passou um período de cinco meses utilizando as dependências do Retrô para retomar a forma física. O meia recebeu propostas de divisões acima da Série D, mas escolheu a Fênix por gratidão, palavras de Marineu Barros, empresário do jogador.

Com a camisa do Retrô, Everton participou apenas de 10 minutos de jogo, na partida diante da Jacuipense, pela 10ª rodada do Grupo 4 da Série D. Depois dessa partida, o camisa 97 não voltou a ser relacionado. Há cerca de um mês atrás, surgiram imagens do atleta já passando por outro procedimento cirúrgico.

Everton Felipe fora da Série D de 2023. #AvanteRetrô pic.twitter.com/qIG6zMMFBX — Retrô NET (@RetroBrasilNet) July 19, 2023

