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tênis Lesionado, João Fonseca desiste de torneios na Ásia e fica fora de Tóquio e Xangai Após defender o Brasil na Copa Davis na última semana, o carioca admitiu não estar 100% recuperado de lesão no abdômen

O brasileiro João Fonseca, número 28 do mundo, desistiu, nesta segunda-feira, da disputa dos dois torneios na Ásia que faria pela primeira vez: os ATPs 500 de Tóquio, no Japão, e o Masters 1000 de Xangai, na China. O primeiro começaria no dia 30 de setembro, e o segundo no começo de outubro.

Após defender o Brasil na Copa Davis na última semana, o carioca admitiu não estar 100% recuperado de uma lesão no abdômen e vai priorizar sua recuperação para a reta final da temporada.

O tenista jogou a Copa Davis contra a Suíça no sacrifício vencendo Dominic Stricker em três sets. Ele ficou muito emocionado na ocasião.

Agora são oito torneios que o carioca perde no ano por lesão. Ele deixou um comunicado em suas redes sociais:

“Oi, pessoal. Queria compartilhar uma coisa com vocês. 2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria.

Sei que a vida de atleta tem dessas coisas, mas, ainda assim, não deixa de ser frustrante. Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo.

Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia.

Muito obrigado pela torcida e pelo apoio de todo mundo. Nos vemos em breve!”.

Agora, a tendência é que ele só retorne nos eventos de piso sintético na Europa. Atual campeão do ATP 500 da Basileia, ele terá pontos preciosos para defender na competição suíça, que começa no dia 26 de outubro.

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