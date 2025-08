Lesionado, Kelvin desfalca o ataque do Náutico contra o Retrô

A- A+

Após perder o atacante Paulo Sérgio, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão por conta da expulsão perante o Brusque, pela quarta rodada, o Náutico anunciou outro desfalque importante no seu ataque titular na partida deste domingo (3), contra o Retrô, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



De acordo com o clube, o atacante Kelvin sentiu dores musculares na última sexta-feira e realizou exame de imagem, que apontou lesão grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda. Ainda não foi divulgada uma previsão para o retorno do atleta.

Náutico e Retrô se enfrentam em situações opostas na tabela. Enquanto o time alvirrubro tenta se consolidar no G-4 da competição, o que garante a vantagem de decisir em casa o mata-mata do acessoes, a Fênix tenta fugir da zona de rebaixamento. A partida terá início às 19h.

