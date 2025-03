A- A+

Eliminatórias Copa do Mundo Lesionado, Lautaro Martínez é cortado e não enfrenta o Brasil Jogador tem lesão no tendão da coxa esquerda

A seleção da Argentina anunciou, nesta quarta-feira, o corte do atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda.

"O atacante Lautaro Martínez estará fora do elenco para as rodadas de março devido a uma lesão muscular no tendão inferior da coxa esquerda", diz comunicado da equipe comandada por Lionel Scaloni.

O atacante, portanto, não enfrenta o Brasil na próxima terça-feira.

A albiceleste não convocou substituto para o atacante. Lautaro, de 27 anos, soma 70 jogos, 32 gols e duas assistências pela seleção argentina.

